Смейтесь на здоровье: анекдоты 16 августа

Бывает, проснешься посреди ночи и думаешь: ну и кошмар! А потом посмотришь на часы и такой: фу-у-ух! До настоящего кошмара еще четыре часа спать.

- Вот что значит верная подружка! Вчера после вечеринки дотащила меня до дома, втащила на шестой этаж и сдала мужу из рук в руки. Хотя я живу на первом и не замужем...

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- Твиттер научил меня выражать свои мысли за 140 символов.

- Это, конечно, хорошо, но здесь ты мог бы написать и чуть больше. Диплом все-таки.

Вчера изучал родословную моего пса... Указаны все предки за 300 лет!..

Хорошо, что он ее не видел, а то мне пришлось бы по утрам ему газету, кофе и тапки приносить.