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Смейтесь на здоровье: анекдоты 16 августа

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Смейтесь на здоровье: анекдоты 16 августа
11:54 Сегодня Телеграф

Подборка анекдотов на день, которая не даст вам заскучать.

  • 1

    Бывает, проснешься посреди ночи и думаешь: ну и кошмар! А потом посмотришь на часы и такой: фу-у-ух! До настоящего кошмара еще четыре часа спать.

  • 2

    - Вот что значит верная подружка! Вчера после вечеринки дотащила меня до дома, втащила на шестой этаж и сдала мужу из рук в руки. Хотя я живу на первом и не замужем...

  • 3

    - Твиттер научил меня выражать свои мысли за 140 символов.

    - Это, конечно, хорошо, но здесь ты мог бы написать и чуть больше. Диплом все-таки.

    Вчера изучал родословную моего пса... Указаны все предки за 300 лет!..

    Хорошо, что он ее не видел, а то мне пришлось бы по утрам ему газету, кофе и тапки приносить.

  • 4

    Должна быть в женщине какая-то загадка. Скажем, проснулся утром. Смотришь... Кто такая?!

Море позитива с самого утра: смешные анекдоты 16 августа

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