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Пятница, 16.08.2019
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Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 16 августа

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Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 16 августа
17:22 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    - Муж сказал, если я наберу 100 килограммов, он разведется.

    - И сколько ты весишь?

    - 100 граммов до развода.

  • 2

    Напротив меня в автобусе села девушка с метлой в руках. Еле удержался, чтобы не спросить:

    - Что, не заводится?

  • 3

    Две одесситки:

    - Софочка, ну и как тебе нравится мое новое платье?

    - Ой, Сарочка, извини, спешу, мне сейчас не до скандалов!

    - А микроволновка у вас работает?

    - Как часы.

    - Что-то она не греет...

    - Я ж говорю: работает как часы.

  • 4

    Чайные листья "Липтон" содержат антиоксиданты - уникальные вещества, которые, по мнению исследователей, помогают завышать цену на чай в два раза.

Смейтесь на здоровье: анекдоты 16 августа

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