Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 16 августа

1 - Муж сказал, если я наберу 100 килограммов, он разведется. - И сколько ты весишь? - 100 граммов до развода.

2 Напротив меня в автобусе села девушка с метлой в руках. Еле удержался, чтобы не спросить: - Что, не заводится?

3 Две одесситки: - Софочка, ну и как тебе нравится мое новое платье? - Ой, Сарочка, извини, спешу, мне сейчас не до скандалов! - А микроволновка у вас работает? - Как часы. - Что-то она не греет... - Я ж говорю: работает как часы.