Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 16 августа

- Муж сказал, если я наберу 100 килограммов, он разведется.
- И сколько ты весишь?
- 100 граммов до развода.
Напротив меня в автобусе села девушка с метлой в руках. Еле удержался, чтобы не спросить:
- Что, не заводится?
Две одесситки:
- Софочка, ну и как тебе нравится мое новое платье?
- Ой, Сарочка, извини, спешу, мне сейчас не до скандалов!
- А микроволновка у вас работает?
- Как часы.
- Что-то она не греет...
- Я ж говорю: работает как часы.
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