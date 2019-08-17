Перестань грустить: вечерние анекдоты 17 августа

- Вот хочу завтра с Моней на показ мод сходить. Таки пусть подумает за новое платье для меня.
- Ой, Софочка! Это ты там подумаешь за новое платье, а он таки подумает за новую жену!
Василий Петрович из Ворохты, собираясь на охоту, по ошибке взял сигареты сына и уже к обеду на лесной поляне застрелил трех жирафов.
Благодаря видеоиграм я понимаю, что если встречаю врагов, значит, двигаюсь в верном направлении.
- Ты слышала? Зинка вышла замуж за рентгенолога.
- Интересно, что он в ней нашел?
Две подруги:
- Я вчера познакомилась с одним прибалтом. Суреном звать.
- Какой же он прибалт?!
- Ну, не знаю. Прибалтывает за десять минут...