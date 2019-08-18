Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты 18 августа

Слоган "Пешеход всегда прав!" придумали маркетологи похоронных агентств.
Аленушка первой из девушек доказала, что все мужики козлы, стоит им только напиться.
На вечере встречи выпускников школы "Вот и 40 лет пролетело" практически неразличимы возрастные отличия между бывшими учениками и оставшимися в живых учителями.
Мужики в магазине косметики - как рыбы в аквариуме. Тихие и абсолютно не понимающие, как и почему сюда попали.
Если бы я 25 лет назад знал, что в магазинах будет продаваться столько сортов пельменей, я бы никогда не женился!