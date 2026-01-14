Отреклась от друзей из Украины и "наехала" на Зеленского. Что говорит о войне звезда "Сватов" Васильева

Васильева заявила, что хотела бы отправиться на фронт

Российская актриса Татьяна Васильева, как и ее бывший супруг Анатолий Васильев, была звездой украинского сериала "Сваты". Однако после полномасштабного вторжения она поддержала путинский режим и оскандалилась абсурдными заявлениями о нашей стране.

Что известно:

Актриса Татьяна Васильева сыграла в "Сватах" маму Ларисы Буханкиной и была задействована в проекте до 6 сезона

Васильева открыто поддержала войну против Украины, обвинив в кровопролитии Владимира Зеленского

Татьяна Васильева — что о ней известно

Татьяна Васильева родилась в 1947 году в Санкт Петербурге и с юности начала активно развивать актерскую карьеру. В 22 года она стала одной из заметных актрис Московского театра сатиры, параллельно снимаясь в кино.

Татьяна Васильева, Фото: @tatyana_vasileva_official

Украинской аудитории Васильева хорошо знакома по сериалу "Сваты", где она сыграла яркую и своенравную маму Ларисы Буханкиной. В проекте актриса участвовала до шестого сезона, после чего ее персонаж убрали из сериала. Сама Васильева болезненно восприняла это решение, заявив, что видимо кому-то перешла дорогу.

Татьяна Васильева в сериале "Сваты"

Васильева сыграла в "Сватах" маму Ларисы Буханкиной

Сейчас актрисе 78 лет и за последние годы она сильно постарела, и предложений в кино стала получать значительно меньше. Но в театральных постановках продолжает участвовать.

Татьяна Васильева сейчас, Фото: РосСМИ

Что Татьяна Васильева говорит о войне в Украине

Актриса, которую многие зрители полюбили благодаря сериалу "Сваты", стала полным разочарованием для фанатов. Васильева заявила, что доверяет российскому диктатору Владимиру Путину и признала аннексию Крыма, за что попала в базу "Миротворец" еще в 2015 году.

Татьяна Васильева поддержала войну, Фото: @tatyana_vasileva_official

После февраля 2022 года риторика актрисы стала еще более радикальной. Она начала распространять кремлевские нарративы и делать абсурдные заявления о нашей стране. Также звезда "Сватов" разорвала общение с друзьями из Украины.

У меня были очень близкие и любимые друзья на Украине. Сейчас они мне не пишут. И я не звоню им, не знаю, можно ли, будут ли у них проблемы из-за этого. У меня в разных странах были друзья, к которым я ездила, но и они перестали общаться. Татьяна Васильева

Татьяна Васильева критикует Зеленского, Фото: @tatyana_vasileva_official

Васильева назвала себя "патриоткой", заявив, что могла бы отправиться в зону боевых действий, если бы была моложе:

Я люблю Россию. Если бы мне было поменьше лет, я бы тоже поехала туда (в зону активных боевых действий, — ред). Я бы бинтовала, стреляла. Я такая патриотка сейчас! звезда "Сватов"

Татьяна Васильева поддерживает Путина, Фото: @tatyana_vasileva_official

Также она раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, абсурдно заявив, что он виноват в гибели людей и что Россия якобы была вынуждена начать "СВО":

По его вине каждый день гибнут люди. Думаю иногда: вот если бы он все это прекратил, попросил прощения: "Я все заканчиваю…". Вот если бы он всему миру сказал так…Тем, кто говорит, что мы – агрессор, я говорю то, во что верю: если не мы сделали бы первый – защитный – шаг, то нас уничтожили бы актриса Васильева

Татьяна Васильева делает абсурдные заявления о войне, Фото: РосСМИ

В интервью за 2024 год Васильева сказала, что радуется войне, но ей не нравятся ограничения, с которыми столкнулись россияне.

Это не та война, которая нас убивает, а та война, при которой мы начинаем жить лучше, реально…Открываются театры, музеи, железные дороги, мосты, продолжается жизнь Татьяна Васильева

