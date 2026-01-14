Отреклась от друзей из Украины и "наехала" на Зеленского. Что говорит о войне звезда "Сватов" Васильева
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Васильева заявила, что хотела бы отправиться на фронт
Российская актриса Татьяна Васильева, как и ее бывший супруг Анатолий Васильев, была звездой украинского сериала "Сваты". Однако после полномасштабного вторжения она поддержала путинский режим и оскандалилась абсурдными заявлениями о нашей стране.
Что известно:
- Актриса Татьяна Васильева сыграла в "Сватах" маму Ларисы Буханкиной и была задействована в проекте до 6 сезона
- Васильева открыто поддержала войну против Украины, обвинив в кровопролитии Владимира Зеленского
Татьяна Васильева — что о ней известно
Татьяна Васильева родилась в 1947 году в Санкт Петербурге и с юности начала активно развивать актерскую карьеру. В 22 года она стала одной из заметных актрис Московского театра сатиры, параллельно снимаясь в кино.
Украинской аудитории Васильева хорошо знакома по сериалу "Сваты", где она сыграла яркую и своенравную маму Ларисы Буханкиной. В проекте актриса участвовала до шестого сезона, после чего ее персонаж убрали из сериала. Сама Васильева болезненно восприняла это решение, заявив, что видимо кому-то перешла дорогу.
Сейчас актрисе 78 лет и за последние годы она сильно постарела, и предложений в кино стала получать значительно меньше. Но в театральных постановках продолжает участвовать.
Что Татьяна Васильева говорит о войне в Украине
Актриса, которую многие зрители полюбили благодаря сериалу "Сваты", стала полным разочарованием для фанатов. Васильева заявила, что доверяет российскому диктатору Владимиру Путину и признала аннексию Крыма, за что попала в базу "Миротворец" еще в 2015 году.
После февраля 2022 года риторика актрисы стала еще более радикальной. Она начала распространять кремлевские нарративы и делать абсурдные заявления о нашей стране. Также звезда "Сватов" разорвала общение с друзьями из Украины.
У меня были очень близкие и любимые друзья на Украине. Сейчас они мне не пишут. И я не звоню им, не знаю, можно ли, будут ли у них проблемы из-за этого. У меня в разных странах были друзья, к которым я ездила, но и они перестали общаться.
Васильева назвала себя "патриоткой", заявив, что могла бы отправиться в зону боевых действий, если бы была моложе:
Я люблю Россию. Если бы мне было поменьше лет, я бы тоже поехала туда (в зону активных боевых действий, — ред). Я бы бинтовала, стреляла. Я такая патриотка сейчас!
Также она раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, абсурдно заявив, что он виноват в гибели людей и что Россия якобы была вынуждена начать "СВО":
По его вине каждый день гибнут люди. Думаю иногда: вот если бы он все это прекратил, попросил прощения: "Я все заканчиваю…". Вот если бы он всему миру сказал так…Тем, кто говорит, что мы – агрессор, я говорю то, во что верю: если не мы сделали бы первый – защитный – шаг, то нас уничтожили бы
В интервью за 2024 год Васильева сказала, что радуется войне, но ей не нравятся ограничения, с которыми столкнулись россияне.
Это не та война, которая нас убивает, а та война, при которой мы начинаем жить лучше, реально…Открываются театры, музеи, железные дороги, мосты, продолжается жизнь
"Телеграф" писал ранее, где сейчас звезда "Сватов" Даниил Белых. Он играл "папу Жени".