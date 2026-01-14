Зреклася друзів з України та "наїхала" на Зеленського. Що говорить про війну зірка "Сватів" Васильєва

Васильєва заявила, що хотіла б вирушити на фронт

Російська актриса Тетяна Васильєва, як і її колишній чоловік Анатолій Васильєв, була зіркою українського серіалу "Свати". Однак після повномасштабного вторгнення вона підтримала путінський режим і оскандалилася абсурдними заявами про нашу країну.

Що відомо:

Актриса Тетяна Васильєва зіграла у "Сватах" маму Лариси Буханкіної й була залучена у проєкті до 6 сезону

Васильєва відкрито підтримала війну проти України, звинувативши у кровопролитті Володимира Зеленського

Тетяна Васильєва — що про неї відомо

Тетяна Васильєва народилася 1947 року в Санкт-Петербурзі й з юності почала активно розвивати акторську кар’єру. У 22 роки вона стала однією з найпомітніших актрис Московського театру сатири, паралельно знімаючись у кіно.

Тетяна Васильєва, Фото: @tatyana_vasileva_official

Українській аудиторії Васильєва добре знайома за серіалом "Свати", де вона зіграла яскраву та норовливу маму Лариси Буханкіної. У проєкті актриса брала участь до шостого сезону, після чого її персонаж із серіалу прибрали. Сама Васильєва болісно сприйняла це рішення, заявивши, що, мабуть комусь перейшла дорогу.

Тетяна Васильєва у серіалі "Свати"

Васильєва зіграла у "Сватах" маму Лариси Буханкіної

Зараз акторці 78 років і за останні роки вона сильно постаріла, і пропозицій у кіно почала отримувати значно менше. Але в театральних виставах продовжує брати участь.

Тетяна Васильєва зараз, Фото: РосЗМІ

Що Тетяна Васильєва говорить про війну в Україні

Актриса, яку багато глядачів полюбили завдяки серіалу "Свати", стала розчаруванням для фанатів. Васильєва заявила, що довіряє російському диктатору Володимиру Путіну і визнала анексію Криму, за що потрапила до бази "Миротворець" ще у 2015 році.

Тетяна Васильєва підтримала війну, Фото: @tatyana_vasileva_official

Після лютого 2022 року риторика актриси стала ще радикальнішою. Вона почала поширювати кремлівські наративи та робити абсурдні заяви про нашу країну. Також зірка "Сватів" розірвала спілкування із друзями з України.

У мене були дуже близькі друзі в Україні. Нині вони мені не пишуть. І я не дзвоню їм, не знаю, чи можна, чи будуть у них проблеми через це. У мене в різних країнах були друзі, до яких я їздила, але вони перестали спілкуватися. Тетяна Васильєва

Тетяна Васильєва критикує Зеленського, Фото: @tatyana_vasileva_official

Васильєва назвала себе "патріоткою", заявивши, що могла б вирушити в зону бойових дій, якби була молодшою:

Я люблю Росію. Якби мені було менше років, я б теж поїхала туди (в зону активних бойових дій — ред). Я би бинтувала, стріляла. Я така патріотка зараз! зірка "Сватів"

Тетяна Васильєва підтримує Путіна, Фото: @tatyana_vasileva_official

Також вона розкритикувала президента України Володимира Зеленського, абсурдно заявивши, що він винен у загибелі людей і що Росія нібито була змушена розпочати "СВО":

З його вини щодня гинуть люди. Думаю іноді: от якби він усе це припинив, попросив вибачення: "Я все закінчую…". От якби він усьому світу сказав так…Тим, хто каже, що ми – агресор, я кажу те, у що вірю: якби не ми зробили перший – захисний – крок, то нас би знищили актриса Васильєва

Тетяна Васильєва робить абсурдні заяви про війну, Фото: РосЗМІ

В інтерв’ю за 2024 Васильєва сказала, що радіє війні, але їй не подобаються обмеження, з якими зіткнулися росіяни.

Це не та війна, яка нас вбиває, а та війна, за якої ми починаємо жити краще, реально… Відкриваються театри, музеї, залізниці, мости, триває життя Тетяна Васильєва

"Телеграф" писав раніше, де зараз зірка "Сватів" Данило Білих. Він грав "тата Жені".