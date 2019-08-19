Веселое настроение вам обеспечено: анекдоты 19 августа

Теперь из-за "Лексусов" и "Инфинити" во дворе и припарковаться негде.

В нашем дворе построили дом для малоимущих по программе "Доступное жилье".

- А вы что думаете, у меня они неограниченные?!

- Молодой человек! Вы что, не видите? Это места для пассажиров с детьми, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями!

3

- Я не знаю, что мне делать! Мой муж три года назад уехал в Америку и теперь пишет мне, чтобы я приезжала к нему с нашими двумя детьми.

- Ну и что же? В чем проблема?

- Так у меня их теперь трое!

- Классно вчера посидели! А чей день рождения-то был?.. Как свадьба?!.. Как моя?!