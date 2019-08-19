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Веселое настроение вам обеспечено: анекдоты 19 августа

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Веселое настроение вам обеспечено: анекдоты 19 августа
12:09 Сегодня Телеграф

Позитивные анекдоты специально для наших читателей.

  • 1

    В нашем дворе построили дом для малоимущих по программе "Доступное жилье". 

    Теперь из-за "Лексусов" и "Инфинити" во дворе и припарковаться негде.

  • 2

    - Молодой человек! Вы что, не видите? Это места для пассажиров с детьми, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями!

    - А вы что думаете, у меня они неограниченные?!

  • 3

    - Я не знаю, что мне делать! Мой муж три года назад уехал в Америку и теперь пишет мне, чтобы я приезжала к нему с нашими двумя детьми.

    - Ну и что же? В чем проблема?

    - Так у меня их теперь трое!

    - Классно вчера посидели! А чей день рождения-то был?.. Как свадьба?!.. Как моя?!

  • 4

    Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке.

    Сразу стали искать ей нормального парня.

Не переставайте радоваться жизни: утренние анекдоты 19 августа

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