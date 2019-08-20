Улыбайтесь почаще: анекдоты 20 августа

Полезный совет девушкам. С мужчинами нужно знакомиться на кассе продуктового магазина. Там сразу видно: женат/не женат, алкаш/не алкаш, есть деньги/нет денег. И чем эту скотину можно кормить, чтобы он особо не выпендривался.

Я пойду на любую подлость, чтобы доказать свою порядочность!

3

Я очень пунктуальный человек: на сколько предупрежу об опоздании, на столько и опаздываю.

Если муж вашей любовницы улыбается при встрече и горячо трясет вам руку, значит, на следующем свидании вы гарантированно услышите фразу: "Милый, я наконец свободна. Ты на мне женишься?"