Смейтесь на здоровье: утренние анекдоты 21 августа

- Ты чего разорался тут на всю поликлинику? Закрой свой рот!
- Сам закрой! Если такой нервный - запишись к психиатру!
- А я к нему и записан! Жду этого урода!
- Сам ты урод!.. Проходите в кабинет, я немного задержался…
Любовник спрятался на балконе слишком рано, поэтому муж узнал об измене еще до прихода домой.
- Приду-у-урок...
- Что?
- Приду-у-у-у-урок...
- Прости, что?
- Ничего, люблю, когда ты в наушниках...
Продлил загранпаспорт и водительское еще на 10 лет... Горжусь своим оптимизмом!
Решил за каждую выкуренную сигарету класть в банку по десять гривен. Теперь каждое утро у меня есть деньги на новую пачку.