Смейтесь на здоровье: утренние анекдоты 21 августа

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- Ты чего разорался тут на всю поликлинику? Закрой свой рот!

- Сам закрой! Если такой нервный - запишись к психиатру!

- А я к нему и записан! Жду этого урода!

- Сам ты урод!.. Проходите в кабинет, я немного задержался…