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Среда, 21.08.2019
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Заряди свой день смехом: смешные анекдоты на 21 августа

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Заряди свой день смехом: смешные анекдоты на 21 августа
12:19 Сегодня Телеграф

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  • 1

    Японцы рекомендуют подержать вещь в руках. И, если она вам не принесет радости, - выбросить.

    Через несколько минут я выкинула напольные весы, будильник, зеркало, бюстгальтер и все сковородки…

  • 2

    - Запомните. Никогда не ходите за хлебом в супермаркет.

    - Почему? Там же дешевле, чем в небольших продуктовых.

    - Знаю. Там все дешевле: и колбасы, и рыба, и икра, и фрукты, и вино, и все, что нахапал в тележку, пока искал хлеб.

  • 3

    Вчера, казалось, набралась уму-разуму. Сегодня проснулась - ан нет, просто набралась.

    Если девушка нереальной красоты любит тебя до безумия, постоянно целует, балует и лелеет, то, скорее всего, ты - шпиц.

  • 4

    У соседей родился сын, и теперь в моей квартире своя стена плача.

Смейтесь на здоровье: утренние анекдоты 21 августа

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