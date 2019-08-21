Заряди свой день смехом: смешные анекдоты на 21 августа

Японцы рекомендуют подержать вещь в руках. И, если она вам не принесет радости, - выбросить.
Через несколько минут я выкинула напольные весы, будильник, зеркало, бюстгальтер и все сковородки…
- Запомните. Никогда не ходите за хлебом в супермаркет.
- Почему? Там же дешевле, чем в небольших продуктовых.
- Знаю. Там все дешевле: и колбасы, и рыба, и икра, и фрукты, и вино, и все, что нахапал в тележку, пока искал хлеб.
Вчера, казалось, набралась уму-разуму. Сегодня проснулась - ан нет, просто набралась.
Если девушка нереальной красоты любит тебя до безумия, постоянно целует, балует и лелеет, то, скорее всего, ты - шпиц.
У соседей родился сын, и теперь в моей квартире своя стена плача.