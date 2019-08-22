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Смех до слез: вечерние анекдоты 22 августа

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Смех до слез: вечерние анекдоты 22 августа
17:19 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты, которые не дадут вам грустить.

  • 1

    Одно и то же качество личности может восприниматься абсолютно по-разному различными группами и сообществами.

    Так, жена, и другие члены семьи Петровича считают, что Петрович пьет безбожно, между тем как собутыльники Петровича считают, что он пьет божественно!

  • 2

    - Доктор, а какой идеальный рост при моем весе?

    - Четыре метра.

  • 3

    В Одессе:

    - Ой, да шо вы мне тут за Фиму говорите? Этот Фима - редкая скотина, подлец и бабник. Самовлюбленный лжец и сволочь... Ну какая женщина тут устоит?

    Вчера вечером со мной подралась девушка с большим бюстом. Она вместе со мной зашла в лифт, и я невольно засмотрелся на ее грудь.

    Она вдруг спросила:

    - Молодой человек, может, наконец все-таки нажмете?

    И тут что-то пошло не так...

  • 4

    - Смотри, дедушка, какой скворечник я сделал!

    - А где дырка? Как туда птица попадет?

    - А она уже там…

Улыбка до ушей: анекдоты 22 августа

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