Смех до слез: вечерние анекдоты 22 августа

Одно и то же качество личности может восприниматься абсолютно по-разному различными группами и сообществами.
Так, жена, и другие члены семьи Петровича считают, что Петрович пьет безбожно, между тем как собутыльники Петровича считают, что он пьет божественно!
- Доктор, а какой идеальный рост при моем весе?
- Четыре метра.
В Одессе:
- Ой, да шо вы мне тут за Фиму говорите? Этот Фима - редкая скотина, подлец и бабник. Самовлюбленный лжец и сволочь... Ну какая женщина тут устоит?
Вчера вечером со мной подралась девушка с большим бюстом. Она вместе со мной зашла в лифт, и я невольно засмотрелся на ее грудь.
Она вдруг спросила:
- Молодой человек, может, наконец все-таки нажмете?
И тут что-то пошло не так...
- Смотри, дедушка, какой скворечник я сделал!
- А где дырка? Как туда птица попадет?
- А она уже там…