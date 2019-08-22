Смех до слез: вечерние анекдоты 22 августа

Так, жена, и другие члены семьи Петровича считают, что Петрович пьет безбожно, между тем как собутыльники Петровича считают, что он пьет божественно!

Одно и то же качество личности может восприниматься абсолютно по-разному различными группами и сообществами.

- Доктор, а какой идеальный рост при моем весе?

3

В Одессе:

- Ой, да шо вы мне тут за Фиму говорите? Этот Фима - редкая скотина, подлец и бабник. Самовлюбленный лжец и сволочь... Ну какая женщина тут устоит?

Вчера вечером со мной подралась девушка с большим бюстом. Она вместе со мной зашла в лифт, и я невольно засмотрелся на ее грудь.

Она вдруг спросила:

- Молодой человек, может, наконец все-таки нажмете?

И тут что-то пошло не так...