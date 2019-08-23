Просыпайтесь с улыбкой: утренние анекдоты 23 августа

Муж вернулся из командировки на день раньше и был уволен с работы прямо в собственной спальне!
В Одессе:
- Купите жене розы!
- У меня нет жены.
- Тогда-таки невесте!
- Ой, да ну шо вы! У меня ж нет невесты
- Купите-таки на радостях, что вы имеете такую спокойную жизнь!
Обидно, когда побрызгался дезодорантом "Защита 24 часа", вышел на улицу, а тебе сразу же вломили.
Зачем принимать нapкотики после 40 лет, когда можно просто резко встать.
В провинциальных парикмахерских висят плакаты с такими прическами, за которые в провинциальном городе могут и убить.