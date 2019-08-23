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Пятница, 23.08.2019
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Просыпайтесь с улыбкой: утренние анекдоты 23 августа

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Просыпайтесь с улыбкой: утренние анекдоты 23 августа
04:45 Сегодня Телеграф

Подборка анекдотов на день, которая не даст вам заскучать.

  • 1

    Муж вернулся из командировки на день раньше и был уволен с работы прямо в собственной спальне!

  • 2

    В Одессе:

    - Купите жене розы!

    - У меня нет жены.

    - Тогда-таки невесте!

    - Ой, да ну шо вы! У меня ж нет невесты

    - Купите-таки на радостях, что вы имеете такую спокойную жизнь!

  • 3

    Обидно, когда побрызгался дезодорантом "Защита 24 часа", вышел на улицу, а тебе сразу же вломили.

    Зачем принимать нapкотики после 40 лет, когда можно просто резко встать.

  • 4

    В провинциальных парикмахерских висят плакаты с такими прическами, за которые в провинциальном городе могут и убить.

Смех до слез: вечерние анекдоты 22 августа

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