Просыпайтесь с улыбкой: утренние анекдоты 23 августа

Муж вернулся из командировки на день раньше и был уволен с работы прямо в собственной спальне!

2

В Одессе:

- Купите жене розы!

- У меня нет жены.

- Тогда-таки невесте!

- Ой, да ну шо вы! У меня ж нет невесты

- Купите-таки на радостях, что вы имеете такую спокойную жизнь!