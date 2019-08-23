Проведите день с улыбкой: убойные анекдоты 23 августа

Ты молод, пока ребенок не отдал тебе свой старый телефон.
- С днем рождения, долгих лет! Оставайся всегда таким же, какой ты сейчас!
- Ты меня сейчас практически проклял...
- У меня две новости.
- Как всегда? Одна хорошая, а другая - плохая?
- Ну-у-у, тут как бы две в одной. Дед храпеть перестал.
Однажды во время грозы я смотрел на пенек, и в него ударила молния. С тех пор во время грозы я смотрю на тещу.
- У-у, деда, как ты меня быстро нашел! Ты что, тоже прятался в шкаф, когда был маленьким?
- Эх, внучек, прятался! И не только маленьким...