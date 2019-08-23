Проведите день с улыбкой: убойные анекдоты 23 августа

1 Ты молод, пока ребенок не отдал тебе свой старый телефон.

2 - С днем рождения, долгих лет! Оставайся всегда таким же, какой ты сейчас! - Ты меня сейчас практически проклял...

3 - У меня две новости. - Как всегда? Одна хорошая, а другая - плохая? - Ну-у-у, тут как бы две в одной. Дед храпеть перестал. Однажды во время грозы я смотрел на пенек, и в него ударила молния. С тех пор во время грозы я смотрю на тещу.