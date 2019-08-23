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Пятница, 23.08.2019
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Проведите день с улыбкой: убойные анекдоты 23 августа

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Проведите день с улыбкой: убойные анекдоты 23 августа
12:01 Сегодня Телеграф

Пускай этот день будет легким и удачным!

  • 1

    Ты молод, пока ребенок не отдал тебе свой старый телефон.

  • 2

    - С днем рождения, долгих лет! Оставайся всегда таким же, какой ты сейчас!

    - Ты меня сейчас практически проклял...

  • 3

    - У меня две новости.

    - Как всегда? Одна хорошая, а другая - плохая?

    - Ну-у-у, тут как бы две в одной. Дед храпеть перестал.

    Однажды во время грозы я смотрел на пенек, и в него ударила молния. С тех пор во время грозы я смотрю на тещу.

  • 4

    - У-у, деда, как ты меня быстро нашел! Ты что, тоже прятался в шкаф, когда был маленьким?

    - Эх, внучек, прятался! И не только маленьким...

Просыпайтесь с улыбкой: утренние анекдоты 23 августа

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