Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 23 августа

Если бы кремы от морщин реально помогали, то у женщин уже не было бы отпечатков пальцев.
Расскажите про методы похудения. Правда, меня не интересует "меньше еды, больше спорта".
Меня интересует "стрижешь прядь на восходящую луну, читаешь заговор, кладешь под подушку и худеешь на 5 кг", что-то такое.
Есть ложь, есть гнусная ложь и есть "Я ничего не нажимала, оно само!".
Она никак не могла уснуть. Начала считать овец, потом познакомилась с пастухом, и тут такое понеслось...
В Одессе:
- Фима, ты знаешь, Яша Рабинович оглох полгода тому назад.
- Какое несчастье! Представляю, как переживает его жена.
- Я тебя умоляю! Сарочка ничего не заметила.