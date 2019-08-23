Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 23 августа

Если бы кремы от морщин реально помогали, то у женщин уже не было бы отпечатков пальцев.

Меня интересует "стрижешь прядь на восходящую луну, читаешь заговор, кладешь под подушку и худеешь на 5 кг", что-то такое.

Расскажите про методы похудения. Правда, меня не интересует "меньше еды, больше спорта".

3

Есть ложь, есть гнусная ложь и есть "Я ничего не нажимала, оно само!".

Она никак не могла уснуть. Начала считать овец, потом познакомилась с пастухом, и тут такое понеслось...