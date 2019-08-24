Улыбнитесь и не грустите: вечерние анекдоты 24 августа

Я годами вырабатывал плохую репутацию, мерзкий характер, был жесток, все меня ненавидели... И тут вдруг появилась какая-то баба - и все... я - зая.

- Мне его друзья жаловались.

- Мой 17-летний сын не пьет!

3

Кадровик:

- К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны люди молодые, амбициозные, способные творчески расти!

Мужчина:

- И все-таки запишите мой телефон. Когда выяснится, что у вас все творчески растут, а работать некому, - позвоните.

- А меня из дома выгнали.

- За что?!

- За плохую посещаемость.