Улыбнитесь и не грустите: вечерние анекдоты 24 августа

Я годами вырабатывал плохую репутацию, мерзкий характер, был жесток, все меня ненавидели... И тут вдруг появилась какая-то баба - и все... я - зая.
- Мой 17-летний сын не пьет!
- Откуда такая уверенность?
- Мне его друзья жаловались.
Кадровик:
- К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны люди молодые, амбициозные, способные творчески расти!
Мужчина:
- И все-таки запишите мой телефон. Когда выяснится, что у вас все творчески растут, а работать некому, - позвоните.
- А меня из дома выгнали.
- За что?!
- За плохую посещаемость.
Жизнь не всегда заканчивается смертью.
Иногда она заканчивается свадьбой.