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Улыбнитесь и не грустите: вечерние анекдоты 24 августа

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Улыбнитесь и не грустите: вечерние анекдоты 24 августа
17:35 Сегодня Телеграф

Настройся на отличный вечер вместе с нашими крутыми анекдотами!

  • 1

    Я годами вырабатывал плохую репутацию, мерзкий характер, был жесток, все меня ненавидели... И тут вдруг появилась какая-то баба - и все... я - зая.

  • 2

    - Мой 17-летний сын не пьет!

    - Откуда такая уверенность?

    - Мне его друзья жаловались.

  • 3

    Кадровик:

    - К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны люди молодые, амбициозные, способные творчески расти!

    Мужчина:

    - И все-таки запишите мой телефон. Когда выяснится, что у вас все творчески растут, а работать некому, - позвоните.

    - А меня из дома выгнали.

    - За что?!

    - За плохую посещаемость.

  • 4

    Жизнь не всегда заканчивается смертью.

    Иногда она заканчивается свадьбой.

Позитивного дня: смешные анекдоты 24 августа

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