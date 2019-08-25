Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 25 августа

- Дедушка, вы воспитываете внука?
- Да.
- А он матерится!
- Так он и пошел рано.
- Милый, а что ты футбол не смотришь? Я пива принесла...
- Сильно?
- Фара, бампер, капот...
Самая низкая скорость в мире - это скорость звука. То, что тебе говорила мать в 16 лет, доходит только к 40.
- Удивляюсь я тебе. Жена тебя пилит, пилит, а ты ей: "Рыбка моя, рыбка моя..." Странный ты какой-то.
- Почему странный? Пиранья - она ж рыба...
- Дорогой, не мог бы ты поговорить со своим отцом? Уже целый год после нашей свадьбы он живет у нас... Может быть, он на неделю-другую съездит в санаторий или куда-нибудь к морю?
- Прости, дорогая, но я все это время был уверен, что это твой отец...