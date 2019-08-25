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Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 25 августа

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Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 25 августа
04:45 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты на утро для поднятия настроения и улучшения дня на все 100%.

  • 1

    - Дедушка, вы воспитываете внука?

    - Да.

    - А он матерится!

    - Так он и пошел рано.

  • 2

    - Милый, а что ты футбол не смотришь? Я пива принесла...

    - Сильно?

    - Фара, бампер, капот...

  • 3

    Самая низкая скорость в мире - это скорость звука. То, что тебе говорила мать в 16 лет, доходит только к 40.

    - Удивляюсь я тебе. Жена тебя пилит, пилит, а ты ей: "Рыбка моя, рыбка моя..." Странный ты какой-то.

    - Почему странный? Пиранья - она ж рыба...

  • 4

    - Дорогой, не мог бы ты поговорить со своим отцом? Уже целый год после нашей свадьбы он живет у нас... Может быть, он на неделю-другую съездит в санаторий или куда-нибудь к морю?

    - Прости, дорогая, но я все это время был уверен, что это твой отец...

 Улыбнитесь и не грустите: вечерние анекдоты 24 августа

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