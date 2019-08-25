Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 25 августа

- Так он и пошел рано.

- Милый, а что ты футбол не смотришь? Я пива принесла...

3

Самая низкая скорость в мире - это скорость звука. То, что тебе говорила мать в 16 лет, доходит только к 40.

- Удивляюсь я тебе. Жена тебя пилит, пилит, а ты ей: "Рыбка моя, рыбка моя..." Странный ты какой-то.

- Почему странный? Пиранья - она ж рыба...