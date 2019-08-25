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Только позитив и отличное настроение: анекдоты 25 августа

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Только позитив и отличное настроение: анекдоты 25 августа
12:07 Сегодня Телеграф

Новая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    - Петрович, а как называется, когда в жизни начинает происходить полная лажа?

    - Жизнь налаживается.

  • 2

    - Недавно купил себе утюг с искусственным интеллектом.

    - И как?

    - Реально экономит мое время. Когда я глажу рубашку для работы, он позволяет мне погладить воротничок и грудь, а затем говорит: "Зачем гладить спину? Под пиджаком все равно не видно!" И отключается.

  • 3

    - Яша, вы знаете, как мы завтра работаем?

    - Неохотно…

    - Хватит! Почему ты всегда со мной споришь?

    - Да не спорю я с тобой...

    - Вот, опять!

  • 4

    - Кем вы были в прошлой жизни?

    - Да я и в этой-то никем не был…

Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 25 августа

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