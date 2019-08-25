Только позитив и отличное настроение: анекдоты 25 августа

- Петрович, а как называется, когда в жизни начинает происходить полная лажа?
- Жизнь налаживается.
- Недавно купил себе утюг с искусственным интеллектом.
- И как?
- Реально экономит мое время. Когда я глажу рубашку для работы, он позволяет мне погладить воротничок и грудь, а затем говорит: "Зачем гладить спину? Под пиджаком все равно не видно!" И отключается.
- Яша, вы знаете, как мы завтра работаем?
- Неохотно…
- Хватит! Почему ты всегда со мной споришь?
- Да не спорю я с тобой...
- Вот, опять!
- Кем вы были в прошлой жизни?
- Да я и в этой-то никем не был…