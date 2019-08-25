Только позитив и отличное настроение: анекдоты 25 августа

1 - Петрович, а как называется, когда в жизни начинает происходить полная лажа? - Жизнь налаживается.

2 - Недавно купил себе утюг с искусственным интеллектом. - И как? - Реально экономит мое время. Когда я глажу рубашку для работы, он позволяет мне погладить воротничок и грудь, а затем говорит: "Зачем гладить спину? Под пиджаком все равно не видно!" И отключается.

3 - Яша, вы знаете, как мы завтра работаем? - Неохотно… - Хватит! Почему ты всегда со мной споришь? - Да не спорю я с тобой... - Вот, опять!