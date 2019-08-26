Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 26 августа

Прораб Петров не может себе достроить дачу, потому что ворует у себя кирпич и строит из него баню.

А во дворе играли дети. Каждый в своем смартфоне.

3

Пациент у психолога:

- Мне кажется, что меня никто не понимает: пустые глаза, равнодушие на лице и абсолютное нежелание слушать.

- А чем вы занимаетесь?

- Преподаю квантовую физику в университете.

- Официант! Какое вино вы бы посоветовали моей утонченной натуре?

- Во-первых, водку. Во-вторых, судя по утонченности натуры, сперва покажите деньги.