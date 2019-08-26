Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 26 августа

Прораб Петров не может себе достроить дачу, потому что ворует у себя кирпич и строит из него баню.
А во дворе играли дети. Каждый в своем смартфоне.
Пациент у психолога:
- Мне кажется, что меня никто не понимает: пустые глаза, равнодушие на лице и абсолютное нежелание слушать.
- А чем вы занимаетесь?
- Преподаю квантовую физику в университете.
- Официант! Какое вино вы бы посоветовали моей утонченной натуре?
- Во-первых, водку. Во-вторых, судя по утонченности натуры, сперва покажите деньги.
В Одессе.
- Сарочка, у нас есть деньги?
- Нет.
- Но как же так?! Я же тебе вчера зарплату отдал.
- У меня есть деньги. У нас - нет.