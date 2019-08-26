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Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 26 августа

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Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 26 августа
17:07 Сегодня Телеграф

Забавные вечерние анекдоты после тяжелого дня.

  • 1

    Прораб Петров не может себе достроить дачу, потому что ворует у себя кирпич и строит из него баню.

  • 2

    А во дворе играли дети. Каждый в своем смартфоне.

  • 3

    Пациент у психолога:

    - Мне кажется, что меня никто не понимает: пустые глаза, равнодушие на лице и абсолютное нежелание слушать.

    - А чем вы занимаетесь?

    - Преподаю квантовую физику в университете.

    - Официант! Какое вино вы бы посоветовали моей утонченной натуре?

    - Во-первых, водку. Во-вторых, судя по утонченности натуры, сперва покажите деньги.

  • 4

    В Одессе.

    - Сарочка, у нас есть деньги?

    - Нет.

    - Но как же так?! Я же тебе вчера зарплату отдал.

    - У меня есть деньги. У нас - нет.

Радостного вам дня: веселые анекдоты 26 августа

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