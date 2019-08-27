Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 27 августа

1 У врачей в поликлинике только два диагноза: "Ну и чего приперся, если ходить можешь?" и "А где же ты, дорогой, раньше был?"

2 Был на свадьбе. Гуляли весело и хорошо! Только устал очень! Больше жениться не буду!

3 - Доктор, скажите, а мне пиво можно? - Господи, ну какое еще вам теперь пиво? - Ну, хоть в будущем? - Боже мой, да какое еще вам будущее?! В магазине "Мир ковров". - Будьте добры, один ковер. - А чего вы такой мрачный? Труп собираетесь заворачивать, что ли? - Два ковра.