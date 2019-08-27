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Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 27 августа

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Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 27 августа
06:29 Сегодня Телеграф

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

  • 1

    У врачей в поликлинике только два диагноза: "Ну и чего приперся, если ходить можешь?" и "А где же ты, дорогой, раньше был?"

  • 2

    Был на свадьбе. Гуляли весело и хорошо! Только устал очень! Больше жениться не буду!

  • 3

    - Доктор, скажите, а мне пиво можно?

    - Господи, ну какое еще вам теперь пиво?

    - Ну, хоть в будущем?

    - Боже мой, да какое еще вам будущее?!

    В магазине "Мир ковров".

    - Будьте добры, один ковер.

    - А чего вы такой мрачный? Труп собираетесь заворачивать, что ли?

    - Два ковра.

  • 4

    В магазине "Мир ковров".

    - Будьте добры, один ковер.

    - А чего вы такой мрачный? Труп собираетесь заворачивать, что ли?

    - Два ковра.

Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 26 августа

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