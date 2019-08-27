Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 27 августа

У врачей в поликлинике только два диагноза: "Ну и чего приперся, если ходить можешь?" и "А где же ты, дорогой, раньше был?"
Был на свадьбе. Гуляли весело и хорошо! Только устал очень! Больше жениться не буду!
- Доктор, скажите, а мне пиво можно?
- Господи, ну какое еще вам теперь пиво?
- Ну, хоть в будущем?
- Боже мой, да какое еще вам будущее?!
В магазине "Мир ковров".
- Будьте добры, один ковер.
- А чего вы такой мрачный? Труп собираетесь заворачивать, что ли?
- Два ковра.
В магазине "Мир ковров".
- Будьте добры, один ковер.
- А чего вы такой мрачный? Труп собираетесь заворачивать, что ли?
- Два ковра.