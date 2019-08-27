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Вторник, 27.08.2019
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Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 27 августа

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Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 27 августа
17:13 Сегодня Телеграф

  • 1

    От чемпионки мира по метанию молота ушел муж. На 79 метров 42 сантиметра.

  • 2

    - Как бы описали свою жизнь в двух словах?

    - За что?

  • 3

    - Сегодня сделала доброе дело!

    - Какое?

    - Гуляла утром со своим питбулем. Смотрю, мужик к остановке бежит. Ну я собаку с поводка и спустила. Так и успел мужик на автобус!

    Охранник магазина по продаже дверей третий день не может найти выход.

  • 4

    Жена силой затащила мужа на огород теплицу перекопать. Сама села на перевернутое ведро, кукушку спрашивает:

    - Кукушка, кукушка, сколько лет мне жить осталось?

    Кукушка в ответ ни гугу.

    Муж, отставляя лопату:

    - Может, подождать копать-то?

Передозировка смехом: анекдоты на 27 августа

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