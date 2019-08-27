Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 27 августа

От чемпионки мира по метанию молота ушел муж. На 79 метров 42 сантиметра.
- Как бы описали свою жизнь в двух словах?
- За что?
- Сегодня сделала доброе дело!
- Какое?
- Гуляла утром со своим питбулем. Смотрю, мужик к остановке бежит. Ну я собаку с поводка и спустила. Так и успел мужик на автобус!
Охранник магазина по продаже дверей третий день не может найти выход.
Жена силой затащила мужа на огород теплицу перекопать. Сама села на перевернутое ведро, кукушку спрашивает:
- Кукушка, кукушка, сколько лет мне жить осталось?
Кукушка в ответ ни гугу.
Муж, отставляя лопату:
- Может, подождать копать-то?