Улыбнись и не грусти: утренние анекдоты 29 августа

Бог создавал всех людей разными, но, когда дошел до Китая, ему надоело.
Переписка в интернете:
- Голова болит, что делать?
- Три виски.
- О, действительно легче стало.
- Еще три, пока совсем не пройдет.
- Слушай, в баре виски кончилось, может, три коньяка заказать?
Когда жена спрашивает: "Что хочешь на ужин?" - я никогда не угадываю.
То есть ради денег ты каждый день просыпаешься в 7 утра и идешь работать с людьми? У тебя что, совсем гордости нет?
Спутника жизни нужно выбирать не по совпадению интересов, а по совпадению любимых смертных грехов.