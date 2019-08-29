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Четверг, 29.08.2019
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Улыбнись и не грусти: утренние анекдоты 29 августа

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Улыбнись и не грусти: утренние анекдоты 29 августа
04:45 Сегодня Телеграф

Убойная доза позитива для хорошего начала дня!

  • 1

    Бог создавал всех людей разными, но, когда дошел до Китая, ему надоело.

  • 2

    Переписка в интернете:

    - Голова болит, что делать?

    - Три виски.

    - О, действительно легче стало.

    - Еще три, пока совсем не пройдет.

    - Слушай, в баре виски кончилось, может, три коньяка заказать?

  • 3

    Когда жена спрашивает: "Что хочешь на ужин?" - я никогда не угадываю.

    То есть ради денег ты каждый день просыпаешься в 7 утра и идешь работать с людьми? У тебя что, совсем гордости нет?

  • 4

    Спутника жизни нужно выбирать не по совпадению интересов, а по совпадению любимых смертных грехов.

Капля свежего позитива: вечерние анекдоты 28 августа

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