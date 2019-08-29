Улыбнись и не грусти: утренние анекдоты 29 августа

Бог создавал всех людей разными, но, когда дошел до Китая, ему надоело.

- Еще три, пока совсем не пройдет.

3

Когда жена спрашивает: "Что хочешь на ужин?" - я никогда не угадываю.

То есть ради денег ты каждый день просыпаешься в 7 утра и идешь работать с людьми? У тебя что, совсем гордости нет?