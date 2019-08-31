Для отличного настроения: вечерние анекдоты 31 августа

1 Людям не особо доверяю. Просто так из рая не выгонят.

2 О покойниках плохо говорить нельзя. Успей сказать живому, какая он скотина!

3 Вот так сидишь на даче в теньке, намазываешь на яблочный оладушек яблочное повидло, запиваешь яблочным соком, ждешь, пока шарлотка яблочная допечется... А в голове одна мысль: а не спилить ли наконец эту яблоню к хренам собачьим?! В Одессе. Мама: - Сынок, Монечка! Шо это? Шо у тебя с лицом? Сын: - На него оса села. - И шо, так покусала моего деточку? - Ай! Нет. Ее таки папа сразу книжкой убил!