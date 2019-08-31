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Суббота, 31.08.2019
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Для отличного настроения: вечерние анекдоты 31 августа

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Для отличного настроения: вечерние анекдоты 31 августа
17:03 Сегодня Телеграф

Пускай Ваш вечер будет наполнен позитивной энергетикой.

  • 1

    Людям не особо доверяю. Просто так из рая не выгонят.

  • 2

    О покойниках плохо говорить нельзя.

    Успей сказать живому, какая он скотина!

  • 3

    Вот так сидишь на даче в теньке, намазываешь на яблочный оладушек яблочное повидло, запиваешь яблочным соком, ждешь, пока шарлотка яблочная допечется... А в голове одна мысль: а не спилить ли наконец эту яблоню к хренам собачьим?!

    В Одессе.

    Мама:

    - Сынок, Монечка! Шо это? Шо у тебя с лицом?

    Сын:

    - На него оса села.

    - И шо, так покусала моего деточку?

    - Ай! Нет. Ее таки папа сразу книжкой убил!

  • 4

    А самое страшное, что я узнал из телерекламы, это то, что бактерии живут под ободком унитаза, а размножаются в полости рта.

Настроение не покинет вас: анекдоты 31 августа

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