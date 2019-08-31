Для отличного настроения: вечерние анекдоты 31 августа

Людям не особо доверяю. Просто так из рая не выгонят.
О покойниках плохо говорить нельзя.
Успей сказать живому, какая он скотина!
Вот так сидишь на даче в теньке, намазываешь на яблочный оладушек яблочное повидло, запиваешь яблочным соком, ждешь, пока шарлотка яблочная допечется... А в голове одна мысль: а не спилить ли наконец эту яблоню к хренам собачьим?!
В Одессе.
Мама:
- Сынок, Монечка! Шо это? Шо у тебя с лицом?
Сын:
- На него оса села.
- И шо, так покусала моего деточку?
- Ай! Нет. Ее таки папа сразу книжкой убил!
А самое страшное, что я узнал из телерекламы, это то, что бактерии живут под ободком унитаза, а размножаются в полости рта.