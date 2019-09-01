Встречайте осень с позитивом: утренние анекдоты 1 сентября

Жена, уходя в магазин, предупредила мужа:
- Будешь варить пельмени, кидай их в кастрюлю по одному, чтобы не слиплись!
Когда вернулась, злой муж варил шестой пельмень!
Сентябрь, это такой месяц, когда не поймёшь, кто больше дура та, которая ещё в босоножках, или та, которая уже в сапогах.
Учительница отчитывает маленького Вовочку:
- Вовочка, я должна тебе сказать, что я тобой очень и очень недовольна!
- И я вами тоже. Но я хотя бы не ходил рассказывать об этом вашим родителям!
- Что может быть хуже разбитого сердца?
- Склеенные ласты!
Мне кажется, что если к моей теще придет киллер, то она и ему успеет на меня пожаловаться.