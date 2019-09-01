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Воскресенье, 01.09.2019
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Встречайте осень с позитивом: утренние анекдоты 1 сентября

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Встречайте осень с позитивом: утренние анекдоты 1 сентября
04:45 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    Жена, уходя в магазин, предупредила мужа:

    - Будешь варить пельмени, кидай их в кастрюлю по одному, чтобы не слиплись!

    Когда вернулась, злой муж варил шестой пельмень!

  • 2

    Сентябрь, это такой месяц, когда не поймёшь, кто больше дура та, которая ещё в босоножках, или та, которая уже в сапогах.

  • 3

    Учительница отчитывает маленького Вовочку:

    - Вовочка, я должна тебе сказать, что я тобой очень и очень недовольна!

    - И я вами тоже. Но я хотя бы не ходил рассказывать об этом вашим родителям!

    - Что может быть хуже разбитого сердца?

    - Склеенные ласты!

  • 4

    Мне кажется, что если к моей теще придет киллер, то она и ему успеет на меня пожаловаться.

Для отличного настроения: вечерние анекдоты 31 августа

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