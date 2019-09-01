Встречайте осень с позитивом: утренние анекдоты 1 сентября

- Будешь варить пельмени, кидай их в кастрюлю по одному, чтобы не слиплись!

Сентябрь, это такой месяц, когда не поймёшь, кто больше дура та, которая ещё в босоножках, или та, которая уже в сапогах.

3

Учительница отчитывает маленького Вовочку:

- Вовочка, я должна тебе сказать, что я тобой очень и очень недовольна!

- И я вами тоже. Но я хотя бы не ходил рассказывать об этом вашим родителям!

- Что может быть хуже разбитого сердца?

- Склеенные ласты!