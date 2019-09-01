Воскресный день нельзя проводить скучно: юморные анекдоты 1 сентября

Пассажиры едут в такси, мужчина просит таксиста:
- Остановите, пожалуйста, возле того дома, ну там, в конце...
Женщина уточняет: - Ну там, где кошка стоит...
Водитель:
- Вам у задних лап или передних?
Сижу в туалете, рядом кот на горшке, я его глажу и говорю:
- Ну что, как дела, мой мохнатый друг?!
Папа из комнаты:
- Это ты с кем там в туалете разговариваешь?
Муж заболел гриппом. Собираюсь ему в нос капли закапать, зашла с сыном в комнату, жду пока проснется. Сын шепотом говорит:
- Да чего ты ждешь? Закапывай, пока спит.
Муж сквозь сон:
- Рано меня закапывать - тело еще не остыло.
- Романтические фильмы вредны, т. к. женщины верят, что все это может произойти в реальной жизни!
- Я знаю. То же самое с мужчинами и порнофильмами.
Банк, из которого меня уволили три года назад, купил банк, в котором я работаю сейчас, и меня снова уволили. Неужели только ради этого и покупали?