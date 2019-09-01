Воскресный день нельзя проводить скучно: юморные анекдоты 1 сентября

- Вам у задних лап или передних?

Женщина уточняет: - Ну там, где кошка стоит...

- Остановите, пожалуйста, возле того дома, ну там, в конце...

2

Сижу в туалете, рядом кот на горшке, я его глажу и говорю:

- Ну что, как дела, мой мохнатый друг?!

Папа из комнаты:

- Это ты с кем там в туалете разговариваешь?