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Давайте похохочем: веселые анекдоты 2 сентября

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Давайте похохочем: веселые анекдоты 2 сентября
12:02 Сегодня Телеграф

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  • 1

    Если ваш мужчина: 1. Не грубит. 2. Не пьет. 3. Не бесит. 4. Не сидит за компом. 5. Не ходит с друзьями в баню. Потыкайте в него палкой... Походу он сдох.

  • 2

    Мойша — Абраму:

    — Тебе пять или шесть ложечек сахару?

    — Три, но шоб я видел.

  • 3

    — Дорогой, тебе нравится мое новое платье?

    — Да.

    — Но ты даже не взглянул на него!!!

    — Но я же сказал ПРАВИЛЬНЫЙ ответ!

    Компьютер — это самое настоящее зло! Но если его выключить, тут же активируются два новых зла — холодильник и телевизор.

  • 4

    Муж говорит жене:

    — Милая, так получилось... пьянка, пацаны, в общем я тебе изменил!

    — Дорогой, я тоже по запаре на вечеринке напилась и изменила тебе!

    Муж:

    — ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ!

    Жена:

    — Не, я в марте...

Утро начинается не с кофе: смешные анекдоты 2 сентября

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