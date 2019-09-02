Давайте похохочем: веселые анекдоты 2 сентября

Если ваш мужчина: 1. Не грубит. 2. Не пьет. 3. Не бесит. 4. Не сидит за компом. 5. Не ходит с друзьями в баню. Потыкайте в него палкой... Походу он сдох.

— Три, но шоб я видел.

— Тебе пять или шесть ложечек сахару?

3

— Дорогой, тебе нравится мое новое платье?

— Да.

— Но ты даже не взглянул на него!!!

— Но я же сказал ПРАВИЛЬНЫЙ ответ!

Компьютер — это самое настоящее зло! Но если его выключить, тут же активируются два новых зла — холодильник и телевизор.