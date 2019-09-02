Давайте похохочем: веселые анекдоты 2 сентября

Если ваш мужчина: 1. Не грубит. 2. Не пьет. 3. Не бесит. 4. Не сидит за компом. 5. Не ходит с друзьями в баню. Потыкайте в него палкой... Походу он сдох.
Мойша — Абраму:
— Тебе пять или шесть ложечек сахару?
— Три, но шоб я видел.
— Дорогой, тебе нравится мое новое платье?
— Да.
— Но ты даже не взглянул на него!!!
— Но я же сказал ПРАВИЛЬНЫЙ ответ!
Компьютер — это самое настоящее зло! Но если его выключить, тут же активируются два новых зла — холодильник и телевизор.
Муж говорит жене:
— Милая, так получилось... пьянка, пацаны, в общем я тебе изменил!
— Дорогой, я тоже по запаре на вечеринке напилась и изменила тебе!
Муж:
— ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ!
Жена:
— Не, я в марте...