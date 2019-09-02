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Понедельник, 02.09.2019
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Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 2 сентября

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Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 2 сентября
17:10 Сегодня Телеграф

Забавные вечерние анекдоты после тяжелого дня.

  • 1

    Блондинка на иномарке не уступает дорогу на соответствующий знак и врезается в другую машину. Из нее выходит водитель и грустно спрашивает:

    — Девушка, вы на права то экзамен сдавали?

    Девушка:

    — Да-а-а!! И в отличие от тебя — много раз, КОЗЕЛ!!!

  • 2

    Одесское такси. Водитель отчаянно лихачит. Сара делает ему замечание:

    — Водитель, ви бы не могли ехать осторожней? Меня дома ждут 8 детей!

    — Ха! И ви говорите мне за осторожность?

  • 3

    Предлагаю перед всеми новостями из Госдумы добавлять фразу "Вопреки здравому смыслу".

    — Ваши недостатки?

    — Неразговорчив.

    — Ваши достоинства?

    — Не болтлив.

  • 4

    Главное в жизни — найти человека, которого будешь бесить все оставшиеся годы.

Давайте похохочем: веселые анекдоты 2 сентября

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