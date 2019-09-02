Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 2 сентября

Блондинка на иномарке не уступает дорогу на соответствующий знак и врезается в другую машину. Из нее выходит водитель и грустно спрашивает:
— Девушка, вы на права то экзамен сдавали?
Девушка:
— Да-а-а!! И в отличие от тебя — много раз, КОЗЕЛ!!!
Одесское такси. Водитель отчаянно лихачит. Сара делает ему замечание:
— Водитель, ви бы не могли ехать осторожней? Меня дома ждут 8 детей!
— Ха! И ви говорите мне за осторожность?
Предлагаю перед всеми новостями из Госдумы добавлять фразу "Вопреки здравому смыслу".
— Ваши недостатки?
— Неразговорчив.
— Ваши достоинства?
— Не болтлив.
Главное в жизни — найти человека, которого будешь бесить все оставшиеся годы.