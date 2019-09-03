Зарядитесь позитивом с самого утра: смешные анекдоты 3 сентября

Васину тещу сбил метеорит. Это был первый случай, когда падающая звезда лично исполнила чье-то желание.

— Да, неделю назад жена собаку купила... Ашотом назвала... Вот сижу... думаю...

— Прикинь, несколько раз чуть не спалился. Жену именем любовницы хотел назвать. Пришлось кошечку завести. Машкой назвал. Теперь с этим все тип-топ... — Красава. . Так, а чо такой смурной?

3

Идет Вовочка с папой мимо школы:

— Сынок, ты в этой школе учишься?

— Да.

— 20 лет назад я тоже здесь учился.

— Теперь я понял, что имел в виду директор, когда говорил, что такого идиота как я, он 20 лет в школе не видел.

— Почему Вы не женитесь, Холмс?

— От этого были бы проблемы, Ватсон. Например, Вы отдыхаете после работы, читаете. Вдруг одновременно за парадной дверью — голос жены и за черной — лай собаки. Кого впускать первой?

— Жену, она же ближе.

— Нет, Ватсон, собаку: она как войдет, перестанет лаять.