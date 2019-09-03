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Зарядитесь позитивом с самого утра: смешные анекдоты 3 сентября

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Зарядитесь позитивом с самого утра: смешные анекдоты 3 сентября
04:47 Сегодня Телеграф

Убойная доза позитива для хорошего начала дня!

  • 1

    Васину тещу сбил метеорит. Это был первый случай, когда падающая звезда лично исполнила чье-то желание.

  • 2

    — Прикинь, несколько раз чуть не спалился. Жену именем любовницы хотел назвать. Пришлось кошечку завести. Машкой назвал. Теперь с этим все тип-топ... — Красава. . Так, а чо такой смурной?

    — Да, неделю назад жена собаку купила... Ашотом назвала... Вот сижу... думаю...

  • 3

    Идет Вовочка с папой мимо школы:

    — Сынок, ты в этой школе учишься?

    — Да.

    — 20 лет назад я тоже здесь учился.

    — Теперь я понял, что имел в виду директор, когда говорил, что такого идиота как я, он 20 лет в школе не видел.

    — Почему Вы не женитесь, Холмс?

    — От этого были бы проблемы, Ватсон. Например, Вы отдыхаете после работы, читаете. Вдруг одновременно за парадной дверью — голос жены и за черной — лай собаки. Кого впускать первой?

    — Жену, она же ближе.

    — Нет, Ватсон, собаку: она как войдет, перестанет лаять.

  • 4

    В магазин заходит очень толстый-претолстый мужчина и говорит продавцу:

    — Я хотел бы посмотреть плавки, которые бы мне подошли.

    Продавец(с ужасом смотря на него):

    — Я тоже!

Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 2 сентября

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