Зарядитесь позитивом с самого утра: смешные анекдоты 3 сентября

Васину тещу сбил метеорит. Это был первый случай, когда падающая звезда лично исполнила чье-то желание.
— Прикинь, несколько раз чуть не спалился. Жену именем любовницы хотел назвать. Пришлось кошечку завести. Машкой назвал. Теперь с этим все тип-топ... — Красава. . Так, а чо такой смурной?
— Да, неделю назад жена собаку купила... Ашотом назвала... Вот сижу... думаю...
Идет Вовочка с папой мимо школы:
— Сынок, ты в этой школе учишься?
— Да.
— 20 лет назад я тоже здесь учился.
— Теперь я понял, что имел в виду директор, когда говорил, что такого идиота как я, он 20 лет в школе не видел.
— Почему Вы не женитесь, Холмс?
— От этого были бы проблемы, Ватсон. Например, Вы отдыхаете после работы, читаете. Вдруг одновременно за парадной дверью — голос жены и за черной — лай собаки. Кого впускать первой?
— Жену, она же ближе.
— Нет, Ватсон, собаку: она как войдет, перестанет лаять.
В магазин заходит очень толстый-претолстый мужчина и говорит продавцу:
— Я хотел бы посмотреть плавки, которые бы мне подошли.
Продавец(с ужасом смотря на него):
— Я тоже!