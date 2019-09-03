Продолжаем в том же духе: смешные анекдоты 3 сентября

- Ты чего не бреешься?
- Нет у меня девушки, для которой хотелось бы побриться.
- А для себя?
- Для себя я пивасика купил.
Водитель подобрал попутчицу:
- Ну, и куда едет такая красивая без охраны?
- В вендиспансер. Да не дрожите Вы так, я там работаю.
- Доктор, мой Вася заразился триппером! Че делать, че делать?!
- Оксана Александровна, а что же он сам не пришел?
- Да что вы, он об этом еще не знает.
- Когда утром я слышу звук будильника, мне кажется, что в меня выстрелили.
- И что? Ты вскакиваешь?
- Да нет, лежу как убитый.
Пятилетняя девочка отцу:
- Папа, дай мне 20 евро и я тебе скажу, кто ночью с мамой спит, когда тебя нет
- Вот, бери Скажи КТО?!
- Я!