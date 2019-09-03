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Продолжаем в том же духе: смешные анекдоты 3 сентября

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Продолжаем в том же духе: смешные анекдоты 3 сентября
12:06 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    - Ты чего не бреешься?

    - Нет у меня девушки, для которой хотелось бы побриться.

    - А для себя?

    - Для себя я пивасика купил.

  • 2

    Водитель подобрал попутчицу:

    - Ну, и куда едет такая красивая без охраны?

    - В вендиспансер. Да не дрожите Вы так, я там работаю.

  • 3

    - Доктор, мой Вася заразился триппером! Че делать, че делать?!

    - Оксана Александровна, а что же он сам не пришел?

    - Да что вы, он об этом еще не знает.

    - Когда утром я слышу звук будильника, мне кажется, что в меня выстрелили.

    - И что? Ты вскакиваешь?

    - Да нет, лежу как убитый.

  • 4

    Пятилетняя девочка отцу:

    - Папа, дай мне 20 евро и я тебе скажу, кто ночью с мамой спит, когда тебя нет

    - Вот, бери Скажи КТО?!

    - Я!

Зарядитесь позитивом с самого утра: смешные анекдоты 3 сентября

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