Продолжаем в том же духе: смешные анекдоты 3 сентября

1 - Ты чего не бреешься? - Нет у меня девушки, для которой хотелось бы побриться. - А для себя? - Для себя я пивасика купил.

2 Водитель подобрал попутчицу: - Ну, и куда едет такая красивая без охраны? - В вендиспансер. Да не дрожите Вы так, я там работаю.

3 - Доктор, мой Вася заразился триппером! Че делать, че делать?! - Оксана Александровна, а что же он сам не пришел? - Да что вы, он об этом еще не знает. - Когда утром я слышу звук будильника, мне кажется, что в меня выстрелили. - И что? Ты вскакиваешь? - Да нет, лежу как убитый.