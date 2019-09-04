Заряд позитива: анекдоты на день 4 сентября

1 Разговаривают двое: - Мой муж ушел от меня к моей лучшей подруге. - Позволь? Но ведь это я - твоя лучшая подруга. - Нет, теперь она.

2 К людям нужно относиться, как к котам: не нагадил - уже молодец!

3 Читая объявления о вакансии электрика, невольно задаешься вопросом: - А что же случилось с предыдущим? Настоящий проводник боком проходит по плацкарту. Если проходит во всю ширину - это полупроводник. Если не может протиснуться даже боком - это сверхпроводник.