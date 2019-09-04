Скачать
Среда, 04.09.2019
Геращенко напомнила России о последствиях за невыполнение приказа трибунала ОНН
Геращенко напомнила России о последствиях за невыполнение приказа трибунала ОНН
Над чем будет работать Минздрав: комментарий главы Скалецкой
Над чем будет работать Минздрав: комментарий главы Скалецкой
Литва - Украина: названа бригада арбитров на матч отбора к Евро-2020
Литва - Украина: названа бригада арбитров на матч отбора к Евро-2020
Актер Микки Рурк изменился до неузнаваемости (Видео)
Актер Микки Рурк изменился до неузнаваемости (Видео)

Заряд позитива: анекдоты на день 4 сентября

Смотрите фото (5)
Заряд позитива: анекдоты на день 4 сентября
11:50 Сегодня Телеграф

Уморительные анекдоты для поднятия настроения.

  • 1

    Разговаривают двое:

    - Мой муж ушел от меня к моей лучшей подруге.

    - Позволь? Но ведь это я - твоя лучшая подруга.

    - Нет, теперь она.

  • 2

    К людям нужно относиться, как к котам: не нагадил - уже молодец!

  • 3

    Читая объявления о вакансии электрика, невольно задаешься вопросом: - А что же случилось с предыдущим?

    Настоящий проводник боком проходит по плацкарту. Если проходит во всю ширину - это полупроводник. Если не может протиснуться даже боком - это сверхпроводник.

  • 4

    В полиции: - Горящие огнем глаза, страстное дыхание, сильные руки, пружина в штанах...

    - Гражданка, а еще какие приметы вы запомнили у грабителя?

Сделайте утро веселым: уморительные анекдоты 4 сентября

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Шутки, Юмор, Позитив, Веселье, Приколы, Веселые анекдоты, Анекдоты на день, Анекдоты на день 4 сентября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
02 Кара Делевинь снялась топлес для обложки глянца (Фото)
03 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
04 Бывшие российские полицейские, попросившие убежища в Украине, боятся возвращения в РФ
05 Гороскоп на завтра, 4 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев с 1 ноября отменяет все бумажные билеты в транспорте
Киев с 1 ноября отменяет все бумажные билеты в транспорте
Осень берет свое: 4-5 сентября Украину окутают дожди с грозами
Осень берет свое: 4-5 сентября Украину окутают дожди
Гончарук поделился ожиданиями от СБУ
Гончарук поделился ожиданиями от СБУ
Появились первые кадры 4 сезона сериала &quot;Ривердейл&quot; (Фото)
Появились первые кадры 4 сезона сериала "Ривердейл" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь