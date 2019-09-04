Заряд позитива: анекдоты на день 4 сентября

Разговаривают двое:
- Мой муж ушел от меня к моей лучшей подруге.
- Позволь? Но ведь это я - твоя лучшая подруга.
- Нет, теперь она.
К людям нужно относиться, как к котам: не нагадил - уже молодец!
Читая объявления о вакансии электрика, невольно задаешься вопросом: - А что же случилось с предыдущим?
Настоящий проводник боком проходит по плацкарту. Если проходит во всю ширину - это полупроводник. Если не может протиснуться даже боком - это сверхпроводник.
В полиции: - Горящие огнем глаза, страстное дыхание, сильные руки, пружина в штанах...
- Гражданка, а еще какие приметы вы запомнили у грабителя?