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Посмейтесь от души: утренние анекдоты 5 сентября

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Посмейтесь от души: утренние анекдоты 5 сентября
04:45 Сегодня Телеграф

Уморительные анекдоты для хорошего настроения на целый день.

  • 1

    - Доктор, у меня бессонница, ничего не помогает!

    - А баранов считать не пробовали?

    - Да я уже всех своих коллег в офисе по пять раз пересчитал, не помогает!

  • 2

    - Мне кажется, ты – равнодушный человек. Вот, например, скажи, на что тебе больно смотреть?

    - На сварку.

  • 3

    В первую брачную ночь всё должно открываться бережно и нежно: и бутылочка шампанского, и конверты с подаренными деньгами, и наличие детей от предыдущей связи...

    - Иванов, будешь продолжать также хорошо работать, я тебе зарплату повышу.

    - Леонид Егорович, хватит уже, вы мне и так ее уже 7 раз повышали, только еще не платили ни разу!

  • 4

    Бомжи вышли на демонстрацию против новых технологий. По их словам, в коробке из-под плоского телевизора вообще жить невозможно.

Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 4 сентября

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