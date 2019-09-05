Посмейтесь от души: утренние анекдоты 5 сентября

- Да я уже всех своих коллег в офисе по пять раз пересчитал, не помогает!

- Доктор, у меня бессонница, ничего не помогает!

- Мне кажется, ты – равнодушный человек. Вот, например, скажи, на что тебе больно смотреть?

3

В первую брачную ночь всё должно открываться бережно и нежно: и бутылочка шампанского, и конверты с подаренными деньгами, и наличие детей от предыдущей связи...

- Иванов, будешь продолжать также хорошо работать, я тебе зарплату повышу.

- Леонид Егорович, хватит уже, вы мне и так ее уже 7 раз повышали, только еще не платили ни разу!