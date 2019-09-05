Прежде всего - позитив: анекдоты на день 5 сентября

1 — Половой гормон — самый сильный галлюциноген! — Обоснуй. — Перед тобой обыкновенная стерва, а он тебе показывает милое и нежное существо.

2 Судьба даровала мне неземную красоту, легкий звенящий смех, красивую фигуру и способность вольной интерпретации реального положения вещей.

3 Школа, урок ОБЖ. Учитель ведет опрос: - Двое мужчин-грибников в лесу потеряли ориентацию. Что им теперь нужно делать? Вовочка: - Идти в церковь и замаливать грех. До свадьбы я думал, что расчетливость, это ее изюминка, но после свадьбы оказалось, что это - козья какашка.