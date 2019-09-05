Прежде всего - позитив: анекдоты на день 5 сентября

— Половой гормон — самый сильный галлюциноген!
— Обоснуй.
— Перед тобой обыкновенная стерва, а он тебе показывает милое и нежное существо.
Судьба даровала мне неземную красоту, легкий звенящий смех, красивую фигуру и способность вольной интерпретации реального положения вещей.
Школа, урок ОБЖ. Учитель ведет опрос:
- Двое мужчин-грибников в лесу потеряли ориентацию. Что им теперь нужно делать?
Вовочка:
- Идти в церковь и замаливать грех.
До свадьбы я думал, что расчетливость, это ее изюминка, но после свадьбы оказалось, что это - козья какашка.
Он и она в постели поздно вечером. Попытка неудачная с его стороны.
Жена, зло:
- Тебя вообще хоть что-нибудь заводит?
Муж:
- То, что меня заводит, после 22 00 не продают.