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Четверг, 05.09.2019
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Прежде всего - позитив: анекдоты на день 5 сентября

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Прежде всего - позитив: анекдоты на день 5 сентября
12:08 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    — Половой гормон — самый сильный галлюциноген!

    — Обоснуй.

    — Перед тобой обыкновенная стерва, а он тебе показывает милое и нежное существо.

  • 2

    Судьба даровала мне неземную красоту, легкий звенящий смех, красивую фигуру и способность вольной интерпретации реального положения вещей.

  • 3

    Школа, урок ОБЖ. Учитель ведет опрос:

    - Двое мужчин-грибников в лесу потеряли ориентацию. Что им теперь нужно делать?

    Вовочка:

    - Идти в церковь и замаливать грех.

    До свадьбы я думал, что расчетливость, это ее изюминка, но после свадьбы оказалось, что это - козья какашка.

  • 4

    Он и она в постели поздно вечером. Попытка неудачная с его стороны. 

    Жена, зло:

    - Тебя вообще хоть что-нибудь заводит?

    Муж:

    - То, что меня заводит, после 22 00 не продают.

Посмейтесь от души: утренние анекдоты 5 сентября

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