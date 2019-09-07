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Радостного вам дня: веселые анекдоты 7 сентября

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Радостного вам дня: веселые анекдоты 7 сентября
12:06 Сегодня Телеграф

Эта подборка не даст вам заскучать.

  • 1

    — С каким знаком у тебя наилучшая совместимость?

    — Со знаком Доллар.

  • 2

    — Ты куда?

    — Пойду по бутикам прогуляюсь.

    — Что-нибудь купить?

    — Нет! Подразнить продавцов надеждой!

  • 3

    — Вась, вот если бы тебе осталось жить только 6 месяцев, что бы ты стал делать?

    — Я бы переехал жить к теще.

    — Почему?

    — Потому что это были бы самые долгие 6 месяцев...

    Психи повсюду. В психушке сидят только те, кто спалился.

  • 4

    Приемная комиссия в театральном институте. Абитуриентке говорят:

    — Девушка, а изобразите-ка нам что-нибудь эротическое, но с обломом в конце.

    Абитуриентка, не долго думая:

    — А!.. Ааа!! Ааааа!!! Ааа-а-аа-пчхи!!!!!

Смешно до слез: веселые утренние анекдоты 7 сентября

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