Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 7 сентября

— Нет, но виноват будешь уже не ты.

— И у ней будет манто?

— Ребе, моя Софа просит, чтобы я купил ей норковое манто.

Жена: "Ты уже рехнулся совсем со своей водкой!!! Говорю: вот кусок мяса, пожаришь сам!

Муж: "А водку-то зачем??? "

3

— Дорогая, если я соблазню твоего мужа, мы останемся подругами?

— Нет.

— Значит, мы станем врагами?

— Нет.

— А что тогда?

— Мы будем квиты.

— Дорогой, я села на диету, поэтому буду есть только лобстеров, трюфели и омаров!

— Да че ты мелочишься! Жри уже сразу деньги!