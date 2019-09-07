Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 7 сентября

— Ребе, моя Софа просит, чтобы я купил ей норковое манто.
— Пусть она молит Бога.
— И у ней будет манто?
— Нет, но виноват будешь уже не ты.
Жена: "Водку, сок, мясо пожаришь сам!
Муж: "А водку-то зачем??? "
Жена: "Ты уже рехнулся совсем со своей водкой!!! Говорю: вот кусок мяса, пожаришь сам!
— Дорогая, если я соблазню твоего мужа, мы останемся подругами?
— Нет.
— Значит, мы станем врагами?
— Нет.
— А что тогда?
— Мы будем квиты.
— Дорогой, я села на диету, поэтому буду есть только лобстеров, трюфели и омаров!
— Да че ты мелочишься! Жри уже сразу деньги!
Поймал еврей золотую рыбку. Держит ее в руках, радуется. Рыбка смотрит на него и так обреченно спрашивает:
— Еврей?
— Да!
— Убей сразу!