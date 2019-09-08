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Убойная доза смеха: вечерние анекдоты 8 сентября

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Убойная доза смеха: вечерние анекдоты 8 сентября
17:00 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    Самый лучший путь к излечению душевных ран - путь в аэропорт.

  • 2

    Врывается в контору разъяренный мужик и орет:

    - Здесь находится филиал общества защиты животных?

    Консультант:

    - Да, а вас что, кто-то обидел?

  • 3

    Друзья. Хватит уже просить у меня в долг. У меня заканчивается фантазия, чтобы придумывать причину отказа.

    - А что такое эмансипация?

    - Это когда женщины борются за свои права!

    - Шутишь, да? Когда женщины борются за свои права - это экзамен в ГИБДД!

  • 4

    Приходит беременная к врачу:

    - Доктор, у меня ребенок как-то неправильно лежит в утробе, не так, как ему полагается.

    - Национальность?

    - Еврей.

    - Выкрутится.

Улыбайтесь почаще: анекдоты 8 сентября

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