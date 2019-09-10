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Вам будет смешно: прикольные анекдоты на день 10 сентября

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Вам будет смешно: прикольные анекдоты на день 10 сентября
12:32 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на весь день!

  • 1

    Только действительно богатая страна может позволить себе иметь такой уровень коррупции.

  • 2

    Все спешим мы на работу. В разных позах ждать субботу.

  • 3

    На свадьбе. Свидетель и свидетельница по традиции пошли собирать мелочь с гостей - "на мальчика, на девочку" - на кого больше наберут, тот первым у молодых родится.

    Очень пьяный гость:

    - Так мы на девочку уже скидывались. Жениху перед мальчишником.

    Уважаемые братья и сестры! Свечи, купленные на улице, в храме не действительны! Просьба ими не пользоваться.

  • 4

    - Доктор, доктор, скажите, как мой муж?

    - Ну, не знаю. Положение довольно тяжелое...

    - Скажите доктор, он сможет мыть посуду?

Улыбайтесь с самого утра: забавные анекдоты 10 сентября

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