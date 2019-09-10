Вам будет смешно: прикольные анекдоты на день 10 сентября

Только действительно богатая страна может позволить себе иметь такой уровень коррупции.

Все спешим мы на работу. В разных позах ждать субботу.

3

На свадьбе. Свидетель и свидетельница по традиции пошли собирать мелочь с гостей - "на мальчика, на девочку" - на кого больше наберут, тот первым у молодых родится.

Очень пьяный гость:

- Так мы на девочку уже скидывались. Жениху перед мальчишником.

Уважаемые братья и сестры! Свечи, купленные на улице, в храме не действительны! Просьба ими не пользоваться.