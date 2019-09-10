Не стесняйтесь смеяться: вечерние анекдоты 10 сентября

Говорят, что минута смеха продлевает жизнь на пять минут! Теперь мне становится понятно, почему после сотворения жизни на Земле, Бог живет вечно.

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К тому времени, когда мы осознаем, что наши родители были правы, мы уже имеем своих детей, которые считают, что не правы мы...

Жена директора фармацевтической компании, производящей "Нурофен", никак не может придумать, как отказать мужу в интимной близости.