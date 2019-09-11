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Проведите вечер позитивно: веселые анекдоты 11 сентября

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Проведите вечер позитивно: веселые анекдоты 11 сентября
17:01 Сегодня Телеграф

Уморительные анекдоты для хорошего настроения на целый вечер.

  • 1

    Последним смеется тот, кто хуже всех соображает.

  • 2

    На собеседованиях я бы задавала один-единственный вопрос - считаете ли вы приемлемым разогревать рыбные котлеты в микроволновке на офисной кухне?

  • 3

    Тратьте деньги на образование, а не на одежду. Ведь какая разница, какие на вас одеты кеды, если правильно говорить "надеты".

    В аптеке:

    - У вас есть йодистый калий?

    - Нет, только цианистый.

    - А какая разница?

    - Да не большая... Всего 2 рубля.

  • 4

    Либо ты продаешь душу дьяволу, либо она в конечном итоге достается ему бесплатно.

Не скучайте в эту среду: смешные анекдоты 11 сентября

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