Проведите вечер позитивно: веселые анекдоты 11 сентября

Последним смеется тот, кто хуже всех соображает.

На собеседованиях я бы задавала один-единственный вопрос - считаете ли вы приемлемым разогревать рыбные котлеты в микроволновке на офисной кухне?

3

Тратьте деньги на образование, а не на одежду. Ведь какая разница, какие на вас одеты кеды, если правильно говорить "надеты".

В аптеке:

- У вас есть йодистый калий?

- Нет, только цианистый.

- А какая разница?

- Да не большая... Всего 2 рубля.