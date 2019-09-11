Проведите вечер позитивно: веселые анекдоты 11 сентября

Последним смеется тот, кто хуже всех соображает.
На собеседованиях я бы задавала один-единственный вопрос - считаете ли вы приемлемым разогревать рыбные котлеты в микроволновке на офисной кухне?
Тратьте деньги на образование, а не на одежду. Ведь какая разница, какие на вас одеты кеды, если правильно говорить "надеты".
В аптеке:
- У вас есть йодистый калий?
- Нет, только цианистый.
- А какая разница?
- Да не большая... Всего 2 рубля.
Либо ты продаешь душу дьяволу, либо она в конечном итоге достается ему бесплатно.