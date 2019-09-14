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Радостного вам дня: веселые анекдоты 14 сентября

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Радостного вам дня: веселые анекдоты 14 сентября
12:01 Сегодня Телеграф

Эта подборка не даст вам заскучать.

  • 1

    Народная примета: если с похмелья утром зубная щетка не помещается в рот, то она от обуви.

  • 2

    Однажды ты спросишь меня, что я люблю больше: тебя или заниматься ерундой, я промолчу и ты уйдешь, так и не узнав, что я засунул себе в уши фисташки.

  • 3

    — Пошли в бар?

    — Нельзя в бар.

    — Пошли на рыбалку?

    — Нельзя на рыбалку.

    — Ты не жалеешь, что женился?

    — Нельзя жалеть.

    - Человеческий идиотизм вечен!

    - Надо сделать вечный двигатель на идиотизме. Но как?

    - Просто. Повесить ручку и написать "Не крутить!"

  • 4

    Лежит еврей умирает и говорит:

    - Все тут?

    - Да, все.

    - Жена тут?

    - Да.

    - Сын тут?

    - Да, пап.

    - Мама тут?

    - Да, сын.

    - Тогда почему на кухне свет горит???

Утро начинается не с кофе: смешные анекдоты 14 сентября

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