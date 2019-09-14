Радостного вам дня: веселые анекдоты 14 сентября

1 Народная примета: если с похмелья утром зубная щетка не помещается в рот, то она от обуви.

2 Однажды ты спросишь меня, что я люблю больше: тебя или заниматься ерундой, я промолчу и ты уйдешь, так и не узнав, что я засунул себе в уши фисташки.

3 — Пошли в бар? — Нельзя в бар. — Пошли на рыбалку? — Нельзя на рыбалку. — Ты не жалеешь, что женился? — Нельзя жалеть. - Человеческий идиотизм вечен! - Надо сделать вечный двигатель на идиотизме. Но как? - Просто. Повесить ручку и написать "Не крутить!"