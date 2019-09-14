Радостного вам дня: веселые анекдоты 14 сентября

Народная примета: если с похмелья утром зубная щетка не помещается в рот, то она от обуви.
Однажды ты спросишь меня, что я люблю больше: тебя или заниматься ерундой, я промолчу и ты уйдешь, так и не узнав, что я засунул себе в уши фисташки.
— Пошли в бар?
— Нельзя в бар.
— Пошли на рыбалку?
— Нельзя на рыбалку.
— Ты не жалеешь, что женился?
— Нельзя жалеть.
- Человеческий идиотизм вечен!
- Надо сделать вечный двигатель на идиотизме. Но как?
- Просто. Повесить ручку и написать "Не крутить!"
Лежит еврей умирает и говорит:
- Все тут?
- Да, все.
- Жена тут?
- Да.
- Сын тут?
- Да, пап.
- Мама тут?
- Да, сын.
- Тогда почему на кухне свет горит???