Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 14 сентября

Если бы всеми государствами управляли женщины, то в мире не было бы войн. Было бы просто много стран, которые друг с другом не разговаривают.
- У вас водка есть?
- А тебе уже есть 18?
- А у вас есть лицензия есть?
- Ну ладно, ладно. Че завелся-то сразу.
- А мне дедушка мороженое не покупает, чтобы я не простудилась.
- Какой заботливый старый жмот.
- Папа, а ты еще вырастешь?
- Нет, сынок.
- А зачем ты тогда кушаешь?
Встретились два мужика.
Один другому говорит:
- Почему у тебя кошка так орет, когда ты её моешь?
- А у тебя что, не орет?
- Нет!
- А как ты ее выжимаешь?