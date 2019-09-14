Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 14 сентября

1 Если бы всеми государствами управляли женщины, то в мире не было бы войн. Было бы просто много стран, которые друг с другом не разговаривают.

2 - У вас водка есть? - А тебе уже есть 18? - А у вас есть лицензия есть? - Ну ладно, ладно. Че завелся-то сразу.

3 - А мне дедушка мороженое не покупает, чтобы я не простудилась. - Какой заботливый старый жмот. - Папа, а ты еще вырастешь? - Нет, сынок. - А зачем ты тогда кушаешь?