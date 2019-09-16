Отборный юмор гарантирован: утренние анекдоты 16 сентября

- В чем отличие мужской логики от женской?

2

Подходит мужик к зеркалу, разглядывает себя. Глаза маленькие, уши - лопухи, на голове залысины, нос картошкой, живот подушкой, ноги короткие, да еще и кривые. Оглядывается, вздыхая, на спящую длинноногую красавицу:

- Это ж надо так деньги любить!