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Отборный юмор гарантирован: утренние анекдоты 16 сентября

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Отборный юмор гарантирован: утренние анекдоты 16 сентября
04:48 Сегодня Телеграф

Уморительные анекдоты для хорошего настроения на целый день.

  • 1

    - В чем отличие мужской логики от женской?

    - Мужская - правильнее, женская - интереснее.

  • 2

    Подходит мужик к зеркалу, разглядывает себя. Глаза маленькие, уши - лопухи, на голове залысины, нос картошкой, живот подушкой, ноги короткие, да еще и кривые. Оглядывается, вздыхая, на спящую длинноногую красавицу:

    - Это ж надо так деньги любить!

  • 3

    Жена - мужу:

    - Почему носки по всей квартире раскиданы?

    - Это новая рекламная акция. Собери десять пар, получи деньги на тушь!

    Когда Бог создавал человека, он не запатентовал свое изобретение. И теперь каждый дурак может делать то же самое.

  • 4

    Закон подлости: чем хуже ситуация, тем меньше зарядки в телефоне.

Всплеск позитивного настроения: вечерние анекдоты 15 сентября

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