Дневная порция лучших юморных шуток: анекдоты 16 сентября

- Да много уже чему, но этого еще не достаточно, потому что они сказали, что нужно приходить еще и завтра.

- Ну как, чему научился?

1 сентября. Вовочка возвращается домой после своего первого дня в школе. Мама спрашивает:

2

Сидит мужик в ресторане, курит. С соседнего столика к нему обращается дама.

- Извините, не могли бы вы перестать курить. Ваша сигарета меня очень раздражает.

Мужик, задумчиво затягиваясь:

- А меня она вообще убивает...