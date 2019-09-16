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Дневная порция лучших юморных шуток: анекдоты 16 сентября

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Дневная порция лучших юморных шуток: анекдоты 16 сентября
12:11 Сегодня Телеграф

Прикольная подборка анекдотов, которая поднимет вам настроение.

  • 1

    1 сентября. Вовочка возвращается домой после своего первого дня в школе. Мама спрашивает:

    - Ну как, чему научился?

    - Да много уже чему, но этого еще не достаточно, потому что они сказали, что нужно приходить еще и завтра.

  • 2

    Сидит мужик в ресторане, курит. С соседнего столика к нему обращается дама.

    - Извините, не могли бы вы перестать курить. Ваша сигарета меня очень раздражает.

    Мужик, задумчиво затягиваясь:

    - А меня она вообще убивает...

  • 3

    Муж и жена вечером ложатся в постель. Супруг делает попытки обнять благоверную.

    Жена:

    - У меня так болит голова, я так устала...

    Муж мгновенно реагирует:

    - Сгоняю быстренько к соседке за таблетками. Через часик вернусь.

    - Мама, мама! Елка горит!

    - Сынок, не горит, а сияет.

    - Мама, мама! Шторы сияют!

  • 4

    - Вовочка, назови 5 афpиканских животных.

    - 2 обезьяны и 3 слона.

Отборный юмор гарантирован: утренние анекдоты 16 сентября

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