Дневная порция лучших юморных шуток: анекдоты 16 сентября

1 сентября. Вовочка возвращается домой после своего первого дня в школе. Мама спрашивает:
- Ну как, чему научился?
- Да много уже чему, но этого еще не достаточно, потому что они сказали, что нужно приходить еще и завтра.
Сидит мужик в ресторане, курит. С соседнего столика к нему обращается дама.
- Извините, не могли бы вы перестать курить. Ваша сигарета меня очень раздражает.
Мужик, задумчиво затягиваясь:
- А меня она вообще убивает...
Муж и жена вечером ложатся в постель. Супруг делает попытки обнять благоверную.
Жена:
- У меня так болит голова, я так устала...
Муж мгновенно реагирует:
- Сгоняю быстренько к соседке за таблетками. Через часик вернусь.
- Мама, мама! Елка горит!
- Сынок, не горит, а сияет.
- Мама, мама! Шторы сияют!
- Вовочка, назови 5 афpиканских животных.
- 2 обезьяны и 3 слона.