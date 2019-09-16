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Яркое завершения дня: вечерние анекдоты 16 сентября

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Яркое завершения дня: вечерние анекдоты 16 сентября
17:02 Сегодня Телеграф

Уморительные анекдоты для хорошего настроения на целый вечер.

  • 1

    - Хочу двойника!

    - Ты думаешь, твой двойник ходил бы на работу вместо тебя? Вы лежали бы вместе и кричали: "Хочу тройника!"

  • 2

    - Доктор, скажите, у меня грипп?!

    - Да!

    - Свиной?!

    - Да! Только свинья могла вызвать "скорую" в 4 утра с температурой 36,7!

  • 3

    Берегите себя - не заглядывайте в телефон мужа. Мужа берегите тоже. Убирайте свой подальше…

    Каждого, кто "знает, как мне будет лучше", я записываю в блокнотик в список "расстрелять в первую очередь".

  • 4

    Накануне свадьбы мать дает дочери советы, как вести себя с мужем:

    - Всегда поддерживай его. Старайся не обсуждать важные дела перед ужином. И никогда не рассказывай мне о ваших ссорах.

    - Почему?

    - Потому что ты его простишь, а я нет.

Дневная порция лучших юморных шуток: анекдоты 16 сентября

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