Яркое завершения дня: вечерние анекдоты 16 сентября

- Ты думаешь, твой двойник ходил бы на работу вместо тебя? Вы лежали бы вместе и кричали: "Хочу тройника!"

- Да! Только свинья могла вызвать "скорую" в 4 утра с температурой 36,7!

Каждого, кто "знает, как мне будет лучше", я записываю в блокнотик в список "расстрелять в первую очередь".

Берегите себя - не заглядывайте в телефон мужа. Мужа берегите тоже. Убирайте свой подальше…

4

Накануне свадьбы мать дает дочери советы, как вести себя с мужем:

- Всегда поддерживай его. Старайся не обсуждать важные дела перед ужином. И никогда не рассказывай мне о ваших ссорах.

- Почему?

- Потому что ты его простишь, а я нет.