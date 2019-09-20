Позитивное настроение: анекдоты на день 20 сентября

Брак нужен для того, чтобы разделить на двоих проблемы, которых у одинокого человека просто не может быть.

- Не знаю, голубчик… Но зрение у вас, похоже, нормальное.

- Доктор, что со мной?! Каждое утро, когда я смотрю в зеркало, меня подташнивает.

3

Беседуют два мужика:

- А ты знаешь, что только ты уедешь в командировку - к твоей жене сразу очередь из мужиков?

- Знаю, но что делать?

- Как что? Да разведись ты с ней!

- И что, потом в очереди стоять?

- Доктор, мне постоянно кажется что я - бабочка.

- Так вам не к терапевту надо, а к психиатру!

- Ну да, я к нему и шел, но увидел свет у вас в кабинете.