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Позитивное настроение: анекдоты на день 20 сентября

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Позитивное настроение: анекдоты на день 20 сентября
12:07 Сегодня Телеграф

Курьезная подборка прикольных анекдотов.

  • 1

    Брак нужен для того, чтобы разделить на двоих проблемы, которых у одинокого человека просто не может быть.

  • 2

    - Доктор, что со мной?! Каждое утро, когда я смотрю в зеркало, меня подташнивает.

    - Не знаю, голубчик… Но зрение у вас, похоже, нормальное.

  • 3

    Беседуют два мужика:

    - А ты знаешь, что только ты уедешь в командировку - к твоей жене сразу очередь из мужиков?

    - Знаю, но что делать?

    - Как что? Да разведись ты с ней!

    - И что, потом в очереди стоять?

    - Доктор, мне постоянно кажется что я - бабочка.

    - Так вам не к терапевту надо, а к психиатру!

    - Ну да, я к нему и шел, но увидел свет у вас в кабинете.

  • 4

    Беседуют два друга:

    - Вчера перед женой так спалился. Ночью после секса по привычке ей на тумбочку 100$ положит.

    - А она?

    - А она по привычке взяла...

Убойные анекдоты, которые зарядят позитивом с самого утра 20 сентября

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