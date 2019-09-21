Зачем унывать сегодня: уморительные анекдоты на день 21 сентября

Когда ты идешь весь такой довольный под руку с красивой женщиной, помни, что 90% прохожих думают: и что она в нем нашла?!

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- Марьванна, да зачем мне ваша алгебра, где она мне в жизни пригодиться может?

- Ой, Петров, ты еще вспомнишь меня, когда будешь в 35 лет делать уроки со своими детьми-шестиклассниками!