Улыбайтесь почаще: анекдоты 25 сентября

Реально безвыходное положение - это когда тебя обвели мелом.
- Какая она, женщина твоей мечты?
- Лет за сорок, слегка полноватая, в очках и строгом костюме, не очень красивая, но ухоженная...
- Что-то странно, все мечтают о молодых, стройных, красивых.
- Я продолжу? Работает нотариусом. И вот однажды она мне звонит и говорит: "Умер миллиардер, и вы его единственный наследник".
- Доктор, как мне это вылечить?
- Сейчас пошарю в интернете.
- А может, я сам?
- Вот только давайте не будем самолечением заниматься!..
Объявление в соцсетях:
"Купила котенка, вислоухого шотландца. Очень миленький, но оказалось, что у мужа аллергия на кошачью шерсть. Может, возьмет кто в добрые руки? Очень не хочется выбрасывать на улицу или топить. Глаза карие, брюнет, рост метр восемьдесят, работает автомехаником".
Пессимист видит только бесконечный тоннель. Оптимист видит свет в конце тоннеля. Реалист видит тоннель, свет и поезд, идущий навстречу.
И только машинист поезда видит трех идиотов, сидящих на рельсах!