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Улыбайтесь почаще: анекдоты 25 сентября

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Улыбайтесь почаще: анекдоты 25 сентября
12:23 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    Реально безвыходное положение - это когда тебя обвели мелом.

  • 2

    - Какая она, женщина твоей мечты?

    - Лет за сорок, слегка полноватая, в очках и строгом костюме, не очень красивая, но ухоженная...

    - Что-то странно, все мечтают о молодых, стройных, красивых.

    - Я продолжу? Работает нотариусом. И вот однажды она мне звонит и говорит: "Умер миллиардер, и вы его единственный наследник".

  • 3

    - Доктор, как мне это вылечить?

    - Сейчас пошарю в интернете.

    - А может, я сам?

    - Вот только давайте не будем самолечением заниматься!..

    Объявление в соцсетях:

    "Купила котенка, вислоухого шотландца. Очень миленький, но оказалось, что у мужа аллергия на кошачью шерсть. Может, возьмет кто в добрые руки? Очень не хочется выбрасывать на улицу или топить. Глаза карие, брюнет, рост метр восемьдесят, работает автомехаником".

  • 4

    Пессимист видит только бесконечный тоннель. Оптимист видит свет в конце тоннеля. Реалист видит тоннель, свет и поезд, идущий навстречу.

    И только машинист поезда видит трех идиотов, сидящих на рельсах!

Смех с утра: юморные анекдоты 25 сентября 

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