Улыбайтесь почаще: анекдоты 25 сентября

Реально безвыходное положение - это когда тебя обвели мелом.

2

- Какая она, женщина твоей мечты?

- Лет за сорок, слегка полноватая, в очках и строгом костюме, не очень красивая, но ухоженная...

- Что-то странно, все мечтают о молодых, стройных, красивых.

- Я продолжу? Работает нотариусом. И вот однажды она мне звонит и говорит: "Умер миллиардер, и вы его единственный наследник".