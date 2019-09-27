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Пятница, 27.09.2019
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Утренний заряд позитива обеспечен: анекдоты 27 сентября

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Утренний заряд позитива обеспечен: анекдоты 27 сентября
04:48 Сегодня Телеграф

Смешные анекдоты с самого утра бодрят и дарят отличное настроение!

  • 1

    "Работаю в типографии. Полчаса в панике искал номер телефона заказчика, чтобы сообщить ему что его визитки напечатаны и он может их забрать..."

  • 2

    - Я так люблю, когда муж pядом ... Рядом, я сказала!

  • 3

    Я позвонил другу и спросил, что он делает. Он ответил, что работает над "акватермической обработкой керамики, алюминия и стали в условиях ограниченной среды". Я был впечатлен... Поинтересовавшись, я узнал, что он моет посуду горячей водой под присмотром жены.

    - Милая, а что же ты сразу не сказала, что ты такая стерва?

    - Сюрпри-и-и-из!

  • 4

    - Посоветуйте, что мне взять в вашем ресторане на обед?

    - Как вам сказать? Меньше всего сегодня жалуются на бифштекс.

Не сдержать улыбки: вечерние анекдоты 26 сентября

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