Утренний заряд позитива обеспечен: анекдоты 27 сентября

"Работаю в типографии. Полчаса в панике искал номер телефона заказчика, чтобы сообщить ему что его визитки напечатаны и он может их забрать..."
- Я так люблю, когда муж pядом ... Рядом, я сказала!
Я позвонил другу и спросил, что он делает. Он ответил, что работает над "акватермической обработкой керамики, алюминия и стали в условиях ограниченной среды". Я был впечатлен... Поинтересовавшись, я узнал, что он моет посуду горячей водой под присмотром жены.
- Милая, а что же ты сразу не сказала, что ты такая стерва?
- Сюрпри-и-и-из!
- Посоветуйте, что мне взять в вашем ресторане на обед?
- Как вам сказать? Меньше всего сегодня жалуются на бифштекс.