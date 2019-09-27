Утренний заряд позитива обеспечен: анекдоты 27 сентября

"Работаю в типографии. Полчаса в панике искал номер телефона заказчика, чтобы сообщить ему что его визитки напечатаны и он может их забрать..."

- Я так люблю, когда муж pядом ... Рядом, я сказала!

3

Я позвонил другу и спросил, что он делает. Он ответил, что работает над "акватермической обработкой керамики, алюминия и стали в условиях ограниченной среды". Я был впечатлен... Поинтересовавшись, я узнал, что он моет посуду горячей водой под присмотром жены.

- Милая, а что же ты сразу не сказала, что ты такая стерва?

- Сюрпри-и-и-из!