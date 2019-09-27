Делитесь смехом: вечерние анекдоты 27 сентября

— Ну конечно.

— Да!? И что он сказал, Боренька?

если на меня работают шесть оленей?

Вопрос: Могу ли я считаться Санта-Клаусом,

Это пока нет детей - ты жаворонок или сова. А потом - всё, ты зомби.

"Принимаете ли вы учение Исаака нашего Ньютона, принявшего удар яблоком от нашего невежества?"

"Открыто ли ваше сердце для квантовой физики?",

"Не хотите ли поговорить о науке?",

Свидетели Иеговы в шоке: к ним в двери начали стучать какие-то люди и задавать странные вопросы:

4

Если девушка говорит, что она не такая,

это всего лишь означает, что она такая,

только чуточку попозже..