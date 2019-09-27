Делитесь смехом: вечерние анекдоты 27 сентября

— Мама! Папа с лестницы упал!
— Да!? И что он сказал, Боренька?
— Матюки опустить?
— Ну конечно.
— ... молча упал.
Вопрос: Могу ли я считаться Санта-Клаусом,
если на меня работают шесть оленей?
Свидетели Иеговы в шоке: к ним в двери начали стучать какие-то люди и задавать странные вопросы:
"Не хотите ли поговорить о науке?",
"Открыто ли ваше сердце для квантовой физики?",
"Принимаете ли вы учение Исаака нашего Ньютона, принявшего удар яблоком от нашего невежества?"
Это пока нет детей - ты жаворонок или сова. А потом - всё, ты зомби.
Если девушка говорит, что она не такая,
это всего лишь означает, что она такая,
только чуточку попозже..