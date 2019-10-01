Дневная порция лучших юморных шуток: анекдоты 1 октября

— Та не волнуйся, поместишься.

— Софочка, собирайся, ми сегодня таки идем в театр!

2

- Моя жена выезжает на год за границу, чтобы усовершенствоваться в пении...

- Это же очень дорогое удовольствие!

- Нам это обойдётся бесплатно... Нужную сумму собрали соседи...