Дневная порция лучших юморных шуток: анекдоты 1 октября

— Софочка, собирайся, ми сегодня таки идем в театр!
— В Большой?!
— Та не волнуйся, поместишься.
- Моя жена выезжает на год за границу, чтобы усовершенствоваться в пении...
- Это же очень дорогое удовольствие!
- Нам это обойдётся бесплатно... Нужную сумму собрали соседи...
Кому в школе в 3-м классе делали Манту? Кто-нибудь в курсе: мыться уже можно?
- Когда во время знакомства люди говорят мне: "Приятно познакомиться", я всегда отвечаю: "Не спешите с выводами".
- А какую суперспособность ты хочешь иметь?
- Я хочу уметь превращаться в старика в общественном транспорте.