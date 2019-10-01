Скачать
Вторник, 01.10.2019
Зеленский и Лукашенко откроют форум в октябре
Зеленский и Лукашенко откроют форум в октябре
Назначен новый гепрокурор Харьковской области
Назначен новый гепрокурор Харьковской области
Шевченко посетит матч Шахтера в Милане
Шевченко посетит матч Шахтера в Милане
Опьяневший "агент 007" рассказал, что думает о своих коллегах (Видео)
Опьяневший "агент 007" рассказал, что думает о своих коллегах (Видео)

Дневная порция лучших юморных шуток: анекдоты 1 октября

Смотрите фото (5)
Дневная порция лучших юморных шуток: анекдоты 1 октября
12:01 Сегодня Телеграф

Прикольная подборка анекдотов, которая поднимет вам настроение.

  • 1

    — Софочка, собирайся, ми сегодня таки идем в театр!

    — В Большой?!

    — Та не волнуйся, поместишься.

  • 2

    - Моя жена выезжает на год за границу, чтобы усовершенствоваться в пении...

    - Это же очень дорогое удовольствие!

    - Нам это обойдётся бесплатно... Нужную сумму собрали соседи...

  • 3

    Кому в школе в 3-м классе делали Манту? Кто-нибудь в курсе: мыться уже можно?

    - Когда во время знакомства люди говорят мне: "Приятно познакомиться", я всегда отвечаю: "Не спешите с выводами".

  • 4

    - А какую суперспособность ты хочешь иметь?

    - Я хочу уметь превращаться в старика в общественном транспорте.

Просыпайтесь с улыбкой на лице: утренние анекдоты 1 октября 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Анекдоты, 1 октября, Веселые анекдоты, Анекдоты на день, Анекдоты на 1 октября, Хохот, Смешные шутки, Анекдоты на день 1 октября, Смешные анекдоты на 1 октября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине создали мощный украинский трактор (Видео)
02 Оторвы ХХ века: удивительные фотографии женщин прошлого столетия
03 Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления
04 Гороскоп на сегодня, 1 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Солнце и приятный ветер: прогноз погоды на начало октября
Солнце и приятный ветер: прогноз погоды на начало октября
Порошенко не прошел полиграф: подробности
Порошенко не прошел полиграф: подробности
Обозначены сроки рассмотрения проекта Госбюджета-2020
Обозначены сроки рассмотрения проекта Госбюджета-2020
День учителя 2019: когда отмечают праздник всех педагогов
День учителя 2019: когда отмечают праздник всех педагогов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь