Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 1 октября

На заводе по производству виагры сразу видно кто подворовывает.
Работодатель - кандидату:
- Назовите вашу главную слабость.
- Я даю семантически корректные, но практически неприменимые ответы на вопросы.
- Могли бы вы привести пример?
- Да, мог бы.
Меня зовут Маргарита. Я кондитер. Мне 35 лет.
Меня тошнит от пряников, и я хочу кнута!
- Про помощи молотка вы убили десятки человек и ограбили сотни. Что вы можете сказать в свое оправдание?
- Подсудимый, сядьте и перестаньте паясничать.
- Чем ты занимаешься в свободное время?
- Шпионю.
- Серьезно? А я люблю гулять в парке или ходить в кино с друзьями.
- Я знаю.