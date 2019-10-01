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Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 1 октября

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Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 1 октября
17:21 Сегодня Телеграф

Забавные вечерние анекдоты после тяжелого дня.

  • 1

    На заводе по производству виагры сразу видно кто подворовывает.

  • 2

    Работодатель - кандидату:

    - Назовите вашу главную слабость.

    - Я даю семантически корректные, но практически неприменимые ответы на вопросы.

    - Могли бы вы привести пример?

    - Да, мог бы.

  • 3

    Меня зовут Маргарита. Я кондитер. Мне 35 лет.

    Меня тошнит от пряников, и я хочу кнута!

    - Про помощи молотка вы убили десятки человек и ограбили сотни. Что вы можете сказать в свое оправдание?

    - Подсудимый, сядьте и перестаньте паясничать.

  • 4

    - Чем ты занимаешься в свободное время?

    - Шпионю.

    - Серьезно? А я люблю гулять в парке или ходить в кино с друзьями.

    - Я знаю.

Дневная порция лучших юморных шуток: анекдоты 1 октября

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