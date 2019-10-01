Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 1 октября

1 На заводе по производству виагры сразу видно кто подворовывает.

2 Работодатель - кандидату: - Назовите вашу главную слабость. - Я даю семантически корректные, но практически неприменимые ответы на вопросы. - Могли бы вы привести пример? - Да, мог бы.

3 Меня зовут Маргарита. Я кондитер. Мне 35 лет. Меня тошнит от пряников, и я хочу кнута! - Про помощи молотка вы убили десятки человек и ограбили сотни. Что вы можете сказать в свое оправдание? - Подсудимый, сядьте и перестаньте паясничать.