Скачать
Четверг, 03.10.2019
Влияние Коломойского: экс-посол США предупреждает о рисках ухудшения отношений Украины и Запада
Влияние Коломойского: экс-посол США предупреждает о рисках ухудшения отношений Украины и Запада
Трамп: Было бы замечательно наладить отношения с Россией, и мы будем делать это
Трамп: Было бы замечательно наладить отношения с Россией
Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)
Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)
Первый маневр: Космическая станция Juno избежала провала миссии
Первый маневр: Космическая станция Juno избежала провала миссии

Смеяться с самого утра - лучшая привычка: утренние анекдоты на 3 октября

Смотрите фото (5)
Смеяться с самого утра - лучшая привычка: утренние анекдоты на 3 октября
04:45 Сегодня Телеграф

Предлагаем вам порцию отборного юмора для идеального начала дня.

  • 1

    Различия между поколениями всё же существуют.

    Сегодня долго объясняла маме, что меня не заперли в подвале недостроенного дома, это просто фото из моего офиса в стиле лофт.

  • 2

    - Милая, ты в чём сейчас?

    - В розовых трусиках…

    - Вау… А поподробней?

    - 90% хлопка и 10% синтетики!

  • 3

    Единственный шанс похудеть с помощью зелёного чая — это лазить в горы собирать его!

    Беседа врачей:

    — Зачем ты спрашиваешь у пациентов, какие спиртные напитки они пьют? Это что, влияет на диагноз?

    — Нет, это влияет на гонорар.

  • 4

     

    - Вы смерти не боитесь?

    - Доктор, мне не нравится начало разговора...

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Курьез, Радость, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, 3 октября, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Анекдоты на утро 3 октября, Утренние анекдоты на 3 октября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
03 Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"
04 Генк 0:0 Наполи: события матча
05 Экс-посол США в Украине: Россия может попытаться "творить мир"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Впереди еще много шагов&quot;: Меркель подтвердила встречу &quot;нормандского формата&quot;
Меркель подтвердила встречу "нормандского формата"
Возглавит ли Макарова НБУ: неожиданный ответ
Возглавит ли Макарова НБУ: неожиданный ответ
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Рецепт дня: луковый пирог
Рецепт дня: луковый пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь