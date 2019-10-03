Смеяться с самого утра - лучшая привычка: утренние анекдоты на 3 октября

Сегодня долго объясняла маме, что меня не заперли в подвале недостроенного дома, это просто фото из моего офиса в стиле лофт.

Различия между поколениями всё же существуют.

- Милая, ты в чём сейчас?

3

Единственный шанс похудеть с помощью зелёного чая — это лазить в горы собирать его!

Беседа врачей:

— Зачем ты спрашиваешь у пациентов, какие спиртные напитки они пьют? Это что, влияет на диагноз?

— Нет, это влияет на гонорар.